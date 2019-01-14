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Doktora hakaret edip sosyal medyada hedef gösterdiler: ‘Maaşlarını bizim verdiğimiz vergilerle alıyorlar’
Hekime şiddetin yaşandığı gün Samsun'da bir de sözlü şiddet gerçekleşti. Hasta yakını sosyal medyada hekime şiddeti haklı gösterirken hakaret etmekten de geri durmadı.
Doktora hakaret edip sosyal medyada hedef gösterdiler: ‘Maaşlarını bizim verdiğimiz vergilerle alıyorlar’
14 Ocak 2019 -
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Bazı yayın organlarında hekimlerin hastaları ihmal ettiği iddia edilen olayın ayrıntıları Medimagazin’e ulaştı. Samsun’da aynı gün hekime şiddet olayının yaşanmasının ardından hekime sözlü saldırı da başka bir hastanede yaşandı.  Şehirdeki diğer hastanede yaşanan şiddet olayı sebebi ile de yoğunluk yaşandığı tarafımıza ulaşan bilgiler arasında. Ayrıca edindiğimiz bilgilere göre iddia edilen ‘ilgisizlik’in gerçek olmadığı açığa çıktı.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi Çocuk Acil’inde 2 hekim nöbet tutarken başlarından geçen bir beyaz kodun çarptırılarak basına düşmesi neticesinde olayın iç yüzü Medimagazin Whatsapp hattına ulaştı.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi Çocuk Acil’ine akşam saatlerinde Hamza Macit ve Zeynep Macit çocuklarının yüksek ateş şikayeti için müracaat etti. Basına yansıyan olayda ateşlenen çocukla hekimlerin ilgilenmediği ve Macit ailesinin doktorları ‘ilgisizlik’ suçlaması ile zan altında bıraktığı görüldü.

Edindiğimiz bilgiye göre; sosyal medyada hekimleri hedef gösteren paylaşımı yapan Hamza Macit eşi ve kızı ile beraber acile geldiklerinde de hekimlerin 7-8 çocuğa müdahalede bulundukları yoğun çalışma koşullarında hizmet verdikleri tespit edildi.

Hamza Macit’in kızına yapılan müdahale sonunda; reçetesinin yazıldığı, bakteriyel enfeksiyon düşünülerek antibiyotik ve ateş düşürücü verildiği ortaya çıktı. Ancak aile, kızlarının orada ağızdan verilen ateş düşürücüyü içmesine, reçetesi verilmesine, taburculukları planlanmasına rağmen muayeneyi yeterli bulmayıp ‘ bizim çocuğa ne vereceksiniz’ diyerek içeri tekrar girdikleri belirtildi.  Aynı anda 7-8 hastanın muayene olduğu ortamda hekimlerin hastalanın ismini sorması üzerine anne Zeynep Macit’in “Bunlar şaka mı ya” sözlerine, doktorların sorunun ne olduğunu sorması üzerine, annenin “çocuğumu nasıl tanımazsın” diye bağırdığı belirtildi.

“Paranı vermiyor muyuz”

Doktorların “200 hasta bakıyoruz tanımamız mümkün değil” sözlerine “Paranı vermiyor muyuz işin, bu senin yüzünü tanımıyorsan adını ezberleyeceksin” karşılığı aldıkları belirtildi.

Hasta çocuğun anne ve babasının hakaret ve sözlü tacizlerinin üzerine güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmediği de elimize ulaşan bilgiler arasında. Hamza Macit’in olay sonrası hekimleri hedef gösteren, hakaret eden ve yerel basına yansıyan sözleri sosyal medya hesabında da paylaştığı görüldü.

Hamza Macit’in doktora şiddeti haklı gösteren Facebook paylaşımı şöyle:

 ‘Bu Akşam Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne Kızımı Götürdüm Ateşi 39.5 Derece Kendini Bilmez Ukala Dünyayı Kendinin Yarattığını Düşünen 2 Doktorla Tartıştım 30 Saniye Önce muayene Ettiği Kızıma Reçete Yazdı Ve gidebilirsiniz dedi. Eşimin Ateşi 39.5 Olan Hastaya Müdahale Etmeyecek misiniz? Diye Sorması Üzerine Aradan Geçen 30 Saniye Üzerine Hangi Çocuktu Ben Herkesi Aklımda Tutmak zorunda Değilim Diye Bana Göre Ukala Bir Şekilde Cevap Verdi Herkesle Ukala Konuşan Bu Kişiler Sanki Bu İşi Zorla Yapıyorlar Vatandaşı Küçümsüyorlar Ama Maaşlarını Bizim Verdiğimiz Vergilerle Alıyorlar.

Kısacası Diyeceğim Allah Kimseyi Kendini Beğenmiş Ukala Milleti Küçük Görecek Kadar acımasız Yapmasın. Doktora Şiddet Diyorlar İnan'ın bazı karaktersizler fazlasını bile hak ediyor.”

Anahtar Kelimeler:

doktora siddet samsun

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21
1) ali çantabey (tabip)
14.01.2019 17:33:48
Bilim istenmeyen yerden göç edermiş..İbni sina... bir kaç seneye kalmaz ülkede bilim insanı - hekim kalmayacak. artık bu paylaşımı yapanlar çoluğunu çocuğunu kendisini tedavi olmak için Üfürükçüye - muskacıya götürmesi ve gerekecek yalnız üfürükçü hakkında atıp tutarsa iyileşmesi mümkün olmayacak.. Toplumun çok ciddi bir şekilde uzun sürecek bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Yoksa lastik reklamının dediği gibi kontrolsüz güç GÜÇ değildir ...
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18
2) ömer hayyam (op.dr)
14.01.2019 17:31:53
acilen hastaneler hekimlerce terk edllmelidir ve 2-5 hekimli muayenehsneler açılmalıdır, aksi taktirde aşağılık olarak görülmemiz derinleşerek artacaktır
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18
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
14.01.2019 16:52:13
Bu insanların birdenbire ufkumuzu açan söylemlerle sosyal medyada boy göstermeleri bizi nur gibi aydınlattı. Şimdi bizim evin önü için 2100 TL kaldırım parası alıp da her yağmurda göle dönen ortam nedeniyle su ve kanalizasyon idaresindeki adamlara gönül rahatlığıyla her yerde hakaret edebilirim. Üstelik paramızı peşin ödediğimize göre katsayı da kullanma hakkımız olmalı. Bu olayların sonrasında beklediğim ; bir gün birileri bir sağlıkçıya böyle söyleyecek , o da kötü bir gününde olup çekip katliam gibi konuşanları , önüne geleni vuracak, sonra birkaç ay sağlıkta şiddet konusunda sağlıkçılar hiç endişe duymayacak.
People
18
4) dr (dr)
14.01.2019 16:41:45
Yok kardeşim, sağlık sektörü bu eziyeti artık kaldıramaz, sıkıntı büyük, bu gidişle çözüleceği de yok. İnsanla insanın temasını keseceksin, araya yalıtkan bir malzeme koyacaksın: Yapay zeka ve robotlar...Günümüzde zaten kullanıma girmiş durumda. A.B.D. de yarı programlı doktor RP-7 acil serviste kullanılıyor. Bizde de uygulanırsa iyi olur, hiç olmazsa küfürü, sopayı robot yer, sopayı atan maganda da devlet malına zarar vermekten inşallah bu sefer hapse girer (!). Japonya’da hemşire HOSPİ hatasız ilaç dağıtıyor. Hastabakıcı Ri-MAN , görsel, işitsel ve koku sensörleriyle hastaların bakımını yapabilen ve özellikle de beli ağrımadan (!) her türlü pozisyonu verebilen robot. Da Vinci robotunun daha gelişmişi de yolda : STAR (Soft Tissue Autonomous Robot). Birim alana, hayvan barsak anastomozunda, insan cerraha göre daha sık ve hatasız sütür atıyor. Hemen piyasaya sürelim, sağlıkçı da biraz nefes alsın, kendine gelsin...
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