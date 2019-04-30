Doktora hakarete 7 bin 80 TL para cezası

Geçtiğimiz Ocak ayında sosyal medya hesabından hekimi hem hedef gösteren hem de hekime hakarette bulunan şahsa 7 bin 80 TL para cezası verildi.

Medimagazin'in daha önce konu ile ilgili edindiği bilgilere göre hasta yakını 'hekimin ilgisizliği'ni sebep gösterip sosyal medya hesabından hekime hakaretlerde bulunmuştu.

Bazı yayın organlarında da hekimlerin hastaları ihmal ettiği iddia edilen olayın ayrıntıları Medimagazin’de paylaşılmıştı. Samsun’da aynı gün hekime şiddet olayının yaşanmasının ardından hekime sözlü saldırı da başka bir hastanede yaşandı. Şehirdeki diğer hastanede yaşanan şiddet olayı sebebi ile de yoğunluk yaşandığı tarafımıza ulaşan bilgiler arasında. Ayrıca edindiğimiz bilgilere göre iddia edilen ‘ilgisizlik’in gerçek olmadığı açığa çıktı.

Samsun Tabip Odası'nın yaptığı açıklamaya göre; Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Hamza M. adlı şahıs için Samsun Tabip Odası’nın şikayetçi olmasıyla başlayan davada, ilk derece mahkemesi tarafından, sanığa 7.080 TL para cezası verildi.

Doktora hakaret edip sosyal medyada hedef gösterdiler: ‘Maaşlarını bizim verdiğimiz vergilerle alıyorlar’