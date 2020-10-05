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Doktora menopozlu diyen hasta yakınına 1 yıl hapis cezası
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Güler A.'ya "menopozlu karı" diye hakaret eden hasta yakını 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Doktora menopozlu diyen hasta yakınına 1 yıl hapis cezası
05 Ekim 2020 09:07 -
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kadın Doğum Bölümü'nde şef olarak görev yapan doktor Güler A.'nın 'ultrason istiyorum' diyen hastaya nedenini sorunca hastanın kocası Kenan T. doktora hakaret etmeye başladı.

SABAH'ta Sema ALİM DALGIÇ imzasıyla yayımlanan haberde; iddiaya göre doktora "Kaşın gözün oynuyor, menopozlu karı" diyen Kenan T. hakkında doktorun şikayeti üzerine 'hakaret' suçundan dava açıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kenan T.'nin 1 yıl hapsine karar verdi.

Karar, temyiz üzerine Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, 'hakaret unsuru yok' diyerek hükmü bozdu. Ancak mahkeme, kararında direnerek sanığın 1 yıl hapsine hükmetti.
 

Anahtar Kelimeler:

doktora hakaret

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2
1) ali osman (dr)
05.10.2020 15:54:03
YARGITAY ZATEN YAN ÇİZMİŞ
People
3
2) drsurgeon (uzman doktor )
05.10.2020 13:10:16
Yerel mahkemeyi tebrik ederim kararından dolayı.bugun bize yarin başkalarına....
People
0
3) Anlayan sezer (HKM)
05.10.2020 10:57:25
olamazmı? doktor-hakim-savcı andropoz-menapoz, işyeri hekimimi var! kolay dönemler mi bunlar, bknz. the doctor become the patient"
People
19
4) bozeren (nş uz dr)
05.10.2020 09:29:59
yargıtay da yan çiziyormuş neredeyse! bu memleketin acilen hukuk reformuna ihtiyacı var. adalet hak hukuk başıboş serbest kavramlar haline gelmiş.
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