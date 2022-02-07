Doktora tehditleri ile korku dolu anlar yaşatan şahsa 9 ay hapis ve 12 bin 750 lira para cezası

Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde iddiaya göre tedavi olmak için hastaneye gelen bir hasta, başka bir hastanın muayenesi sırasında odaya girmek istedi. Bunun üzerine içeride hastasını muayene eden Doktor Berkay Yücel, içeri girmek isteyen hastaya sırasını beklemesi gerektiğini söyledi. Doktorun uyarısına sinirlenen hasta duruma tepki göstererek, doktora çeşitli tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Zaman zaman doktora saldırmaya çalışan şahsa güvenlik birimleri ve çevrede bulunan vatandaşlar engel olmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansırken, Dr. Berkay Yücel saldırgan hastanın kendisine vurmaya çalıştığını ifade etti. Kendisini odaya kilitleyerek korumaya çalışan doktor, korku dolu anları, “Özel güvenlik birimleri araya girdi. 4-5 kişi zor zapt etti. Onu alıp götürdüler. Ben de kendimi polikliniğe kilitledim. Ben de bir saldırı şiddetinin mağduru oldum maalesef” diyerek aktardı.

9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Olayla ilgili Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonuçlandı. Tutuklanan şahıs, 9 ay hapis cezası ve 12 bin 750 lira para cezasına çarptırıldı. Davanın avukatı Ahmet Furkan Erşen, sağlıkçılara şiddete karşı olduklarını ifade ederek, “Biliyorsunuz ki Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi'nde yaşanan talihsiz olayda doktorumuza karşı görevi esnasında beklemek istemeyen bir hasta tarafından ağır hakaret ve tehditler sarf edilmiştir. İlgili suçlardan dolayı kovuşturma süreci bugün itibariyle sonuçlanmış olup, ilgili kişi yalnızca hakaret eyleminden yaklaştık 12 bin 750 TL para cezası almış, tehdit eyleminden dolayı ise 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu noktada bugüne kadar yalnızca hakaret eyleminden dolayı kurulan hükümler arasında en ağır cezalardan birisi olmuştur.

Avukat Ahmet Furkan Erşen

Tabii ki de verilen bu cezalar, karşılaşılan fiilin anlam ve derecesini karşılamamakta ancak mevcut kanuni düzenlemeler dikkatte alındığında söz konusu ceza vicdanları bir nebze olsun rahatlatmıştır. Pandemi döneminde ülkece verdiğimiz kurtuluş savaşının başkahramanları olan sağlık çalışanlara karşı yapılan her türlü şiddet ve baskının karşısında büromuz olarak yer almayı kendimize bir vazife olarak görmekteyiz. Bu noktada Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu tarz eylemlerle karşılaşan sağlık çalışanları şahsım ve büromuz adına daima yanında olduğumuzu ve söz konusu şahıslar hak ettiği cezayı aldırmaya katkıda bulunacak olduğumuzu buradan da bir kez daha ifade etmek isterim.

Sağlık Hizmetleri Kanunu ek 12. maddesinde sağlık çalışanlarına karşı gerçekleştirilen kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlarda verilecek cezalar yarı oranında artırılır ve erteleme verilemez. Ancak söz konusu kanuna Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesindeki hükmün açıklanması geri bırakılması düzenlemeleri eklenmediği için bu tarz eylemlerde kişinin işlemiş olduğu suçlar maalesef 2 yılın altında kaldığından dolayı kanuni düzenlemeler yetersiz gelmektedir” dedi.