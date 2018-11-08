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Doktorclub Awards 2018 sağlık ödülleri hekim oyları ile belirleniyor
Doktorclub Awards 2018 Sağlık Ödülleri kapsamında çeşitli kategorilerde "Yılın Doktorları" ve "Yılın Endüstri Kuruluşları" seçilecek
Doktorclub Awards 2018 sağlık ödülleri hekim oyları ile belirleniyor
08 Kasım 2018 - AA
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VSY Biotechnology açıklamasına göre, yarışma birincileri, sadece hekimlerin üye olabildiği Doktorclub platformunda online yapılan oylar ile belirleniyor.

Tüm hekimler, ücretsiz olarak Doktorclub web sitesine (https://doktorclub.com/ ) üye olarak oylama yapabiliyor. Hekimlerin oylamaları, 30 Kasım gece yarısına kadar devam edecek. Yarışmanın birincileri ise 21 Aralık'ta İstanbul’da gerçekleşecek bir törenle duyurulacak. 

Yarışmanın "Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması" kategorisi finalistleri arasında VSY Biotechnology yer alıyor. Firma, "Yakın, Orta ve Uzak Görüş Mesafelerinde Kesintisiz Görüş Sağlayan, Dünyanın İlk ve Tek Sinüsoidal Göz İçi Lensi: Acriva Trinova" ile ilk 3 sıralamada yer alıyor.

Retinaya yüksek ışık iletimi gerçekleştiren ve tüm mesafelerde kesintisiz üstün görüş sağlayan akıllı göz içi lensi sayesinde katarakta çözüm oluşturulabilirken, aynı zamanda miyop, hipermetrop, presbiyopi ve astigmatizm gibi göz kusurları iyileştirilebiliyor, gözlük veya kontakt lens bağımlılığına son verilebiliyor.

Anahtar Kelimeler:

doktorclub awards

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