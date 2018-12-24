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Doktorclub Awards 2018'de en iyi sosyal sorumluluk projesi: Minik Kalpler için taramayı amaçlayan çalışma
AĞRI'da 11 bin çocuğun başta kardiyoloji olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı taranmasını amaçlayan Uzman Dr. Mehmet Gümüştaş'ın 'Minik Kalpler Projesi', Türkiye'de yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi seçildi. İstanbul'da düzenlenen 'Doktorclub Awards 2018' töreninde ödülünü alan Gümüştaş, hedeflerinin daha sağlıklı çocuklar olduğunu söyledi
Doktorclub Awards 2018'de en iyi sosyal sorumluluk projesi: Minik Kalpler için taramayı amaçlayan çalışma
24 Aralık 2018 - DHA
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Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nın katkılarıyla düzenlenen Doktorclub Awards 2018'de ödüller dağıtıldı. Türkiye'nin sağlık oskarlarının verildiği yarışmada Ağrı Devlet Hastanesi'nde çocuk kardiyoloğu olarak görev yapan Uzman Dr. Mehmet Gümüştaş'ın 'Minik Kalpler Projesi' yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi olarak belirlendi. 11 bin çocuğun sağlık taramasından geçirilmesini hedefleyen projenin koordinatörü Dr. Mehmet Gümüştaş, törende ekibiyle birlikte ödülünü aldı. İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonun'daki törenden sonra değerlendirmede bulunan Gümüştaş, hedeflerinin daha sağlıklı çocuklar olduğunu söyledi. 

GÜMÜŞTAŞ, PROJEYİ BAŞLATTI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra elektrofizyoloji konusunda uzmanlaşmayı hedefleyen Mehmet Gümüştaş, ilk zorunlu hizmetini Erzurum Hınıs'ta yaptıktan sonra atandığı Ağrı'da daha sağlıklı çocuklar hedefiyle ekibiyle birlikte 'Minik Kalpler Projesi'ni başlattı. Tüm çocuklara ulaşılmasını hedefleyen projede il merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik genel sağlık ve EKG taraması yapılacak. Kalp hastalıklarından habersiz büyüyen çocuklara erken teşhis ve tedavinin amaçlandığı projenin tanıtımı için geçtiğimiz hafta da yürüyüş yapılmıştı. 

Ağrı Devlet Hastanesi'nde başlatılan projeye destek veren Sağlık Müdürü Ali Bulut, Dr. Mehmet Gümüştaş'ın kardiyolog olarak atanmasından sonra çocuk kardiyolojisinde hizmet verilmeye başlandığını bildirdi. Bulut, "Kardiyoloğumuz şimdiye kadar Ağrı'da çocukların kalbinde yakın tetkik ve tedavi yapılmadığını tespit etti. Bize erken tetkik ve tedavi için böyle bir proje başlatılmasını söyledi. Biz de bu talebi yetkililerimizle konuşarak faaliyete geçirdik. Çocuklarımızdaki rahatsızlıklar erken teşhisle belirlenecek ve hemen tedavisi uygulanacak" dedi. 

DOKTORCLUP AWARDS 2018

Doktorclub Awards 2018, ülkemizde sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda yaratıcı, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık yaratarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilmekte olan Türkiye'nin Sağlık Ödülleri etkinliğidir. 

Doktorclub Awards 2018 sağlık ödülleri hekim oyları ile belirleniyor 

Doktorclub Awards ayrıca, ülkemiz genelinde tüm sağlık profesyonellerinin, sağlık alanında hizmet veren kurum, kuruluşlar ve endüstri temsilcilerinin yaptıkları özverili çalışmalarını sektör paydaşlarına duyurabilecekleri, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini sergileyebilecekleri, meslektaşları ve sektör profesyonelleri ile ödül töreninde bir araya gelebilecekleri bir fırsat ve ortam sunmaktadır.

Doktorclub Awards 2018, DoktorClub tarafından Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı bilimsel işbirliği ile düzenlenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

doktorclub awards

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