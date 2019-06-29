SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktordan hasta yakınına ibretlik ders: Acil serviste çalışacak
İzmir'de bir hastanenin acil servisinde çalışan doktor kendisini tehdit eden hasta yakını ile hastanenin "acil servisinde çalışma şartı" ile uzlaştı- Doktor Yakup Gökhan Doğramacı:"Bir acil servisin işleyişini görmesini istedim. Acil servislerde neler oluyor görsün istedim. Görerek empati yapmasını istedim"
Doktordan hasta yakınına ibretlik ders: Acil serviste çalışacak
29 Haziran 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İzmir'de bir hastanenin acil servisinde çalışan doktor, kendisini tehdit eden hasta yakını ile hastanenin "acil servisinde çalışması şartı" ile uzlaştı.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde 4 sene önce yaşanan olayda hasta yakını A.K, hastasının başka bir hastaneye sevk edilmesi talebinde bulundu. Hastayla ilgilenen doktor Yakup Gökhan Doğramacı ise ambulansla başka bir hastaneye sevki gerektiren bir durum olmadığını belirtti.

Bunun üzerine hasta yakınları ile doktor Doğramacı arasında tartışma çıktı. A.K. Doğramacı'ya, "Seni araştıracağım, senin kim olduğunu biliyorum, görüşeceğiz seninle." diyerek tehditte bulundu.

Açılan dava sonucu A.K, "tehdit" suçundan 6 ay hapisle cezalandırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karar 2017 yılında kesinleşti. 29 Mayıs 2019 tarihinde kararın infazı sırasında "tehdit" suçunun uzlaştırma kapsamında olduğu ve uzlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğinden infazın durdurulmasına ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi.

Doktor Doğramacı ve hasta yakını A.K. arasındaki uzlaştırma süreci A.K'nin Doğramacı'dan özür dilemeyi ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisinde 1 ay boyunca belirli günlerde 20.00-23.00 saatleri arasında kamu hizmeti sağlamayı kabul etmesiyle sona erdi.

Doğramacı gazetecilere yaptığı açıklamada, hasta yakını A.K'nin olay günü usulsüz bir şekilde ambulansla sevk talebinde bulunduğunu ve bunu reddetmesi sonucu aralarında tartışma çıktığını ve A.K'nin kendisini tehdit ettiğini belirterek, "beyaz kod" verdiğini söyledi.

Uzlaştırma sürecinde A.K'nin kamu hizmeti sağlamasını talep ettiğini dile getiren Doğramacı, şunları söyledi:

"Bir acil servisin işleyişini görmesini istedim. Acil servislerde neler oluyor görsün istedim. Görerek empati yapmasını istedim. Gerçekten zor şartlar altında çalışıyoruz. Herkesin hastası var onu anlıyorum ama şiddeti haklı hale getirmiyor. Şiddete tolerans gösteremeyiz. Günümüzde sağlık çalışanlarına şiddet çok artıyor.

Şimdi hasta giriş-karşılama-yönlendirme kısmında personele yardımcı oluyor. Hasta taşıma personeline ve temizlik personeline yardımcı oluyor. Hatasını anladığını hissettim yoksa kabul etmezdim uzlaştırmayı. Pişmanlığını hissettiğimden dolayı ve amacım da biraz farkındalığın oluşmasıydı. Sonuç odaklı yaklaşmayı düşündüm. Bu tarz uzlaştırma kararlarının da yayılmasını istiyorum."

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet ibretlik ceza

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
bin sözleşmeli sağlık çalışanına memurluk kapısı açıldı sağlıkta şiddet ibretlik ceza eczacilar Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/06-30/06 5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu HEMATOLOJİ SAMS
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.