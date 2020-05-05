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Doktorlar da ikna edemedi... Barbie’ye özenen genç kız 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı
Bulgaristan’da 22 yaşında bir genç kız oyuncak bebek Barbie’ye özenip 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Andrea Ivanova daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor.
Doktorlar da ikna edemedi... Barbie’ye özenen genç kız 20’den fazla dudak dolgusu yaptırdı
05 Mayıs 2020 14:39 - DHA
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Bulgaristan’da yaşayan 22 yaşında “Gerçek bir Barbie '' olarak adlandırılan Andrea Ivanova 20'den fazla dudak dolgusu yaptırdı. Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğuna inanan Ivanova daha fazla dolgu yaptırmayı planlıyor. “Bazı doktorlar bu büyüklüğün yeterli olduğunu düşünüyor fakat ben daha fazla dolgu yaptırmak istiyorum” ifadelerini kullanan Ivanova, “Doktorum yeniden dolgu yapacağını fakat 2 ay beklemek zorunda olduğumu söyledi. tek amacım dudağımın eşşiz olması” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

andrea ivanova dudak dolgusu doktorlar

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