Doktorlar döner sermaye adaletsizliğine isyan etti: 4 bin alan da var, 14 bin alan da!

Pandemi hastanesi olan Denizli Devlet Hastanesi’nde 150’ye yakın doktorun ek ödeneği tam aldığı 200 hekimin ise yüzde 50’nin de altında ödeme aldığı öne sürüldü.

Hastanede bazı hekimlerin Mart ayı ek ödemesinde 14 bin lira bazı hekimlerin ise 4 bin lira aldıkları iddia edildi. Dağıtımdaki adaletsizliği ortadan kaldırmak isteyen yaklaşık 200 doktor başhekimlik binası önünde toplanarak toplu halde dilekçe verdi.

“HİÇ BİR GÖREVDEN GERİ KALMADIK”

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, Hekimler dilekçelerinde corona virüsünün bulaşma riski ile mesleklerini yerine getirdiklerini belirterek döner sermayeden uygun görülen ücreti alamadıklarını kaydetti.

Hekimler dilekçede şu ifadeleri kullandı;

* Bizler verilen görevleri severek ve isteyerek yerine getirdik. Görevimizi yaparken koruyucu ekipman kullanmamıza rağmen her zaman bulaşma riski ile karşı karşıyaydık. Buna rağmen hiçbir görevden geriye kalmadık.

ÖDEMELER BAKANLIK HÜKÜMLERİNE AYKIRI

* Ancak mart ayı döner sermaye ek ödemesinde bakanlığın Covid 19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan olarak belirlediği yerlerde görev yapmamıza rağmen uygun görülen tavandan ücret almadık.

* Pandemi için oluşturulan listelerde olmamıza, bulaş riski olan alanlarda çalışmamıza, bulaş riski olan hastaneye sağlık hizmeti vermemize rağmen yapılan ödemeler bakanlık hükümlerine aykırıdır.

BAŞHEKİMLİK BELİRLEDİ

Ücret dağılımını başhekimliğin belirlediğini söyleyen hekimler, “Birimler arası bir fark yok. Burada Covid 19 çadırında nöbetleşe olarak görev yapıldı. Aynı alanda Mart ayı içinde nöbet tutanlar tam ücret aldı. Bizler aynı hastanenin içinde çalışıyoruz. Hepimizin bulaş riski var. Aynı risk altındayız. Ücretler eşit dağıtılmalı” diye konuştu.

Başhekimliğe dilekçe ile başvuran hekimlere diğer sağlık personelleri de destek verdi. Bu sırada başhekimlik binası görevlilerinin diğer sağlık personelinin kayıt altına almaya çalıştıkları gözlendi.

ÖZTÜRK: ÖNEMLİ OLAN PARA DEĞİL EŞİT DAVRANMAK

Hekimlere İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de destek verdi. Aynı hastanede hekimler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyen Öztürk şunları söyledi:

* Başka örneklerde tüm hastane çalışanları tavandan ücretlendiriliyor. Denizli Devlet Hastanesi’nde ise farklı muameleler yapılıyor. Tüm sağlık çalışanları bulaşı riski ile karşı karşıya.

* Ücretlendirmenin de buna göre düzenlenmesi gerekirdi. Uygulama adaletsiz olmuş. Burada hekimlerin isyanı adil olunmamasına.

* Para önemli değil. Önemli olan insanlara eşit davranmak. Hekimlerimizin corona salgını ile mücadelelerinde motivasyonunu etkileyen bu tür ayrımcılıklardan uzak durulmalı.

