Doktorlar, ek ödemelerini sekreter ve temizlik görevlileriyle paylaştı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi pandemi polikliniğinde çalışan doktorlar, aldıkları ek ödemeleri aynı serviste görev yapan sekreter ve temizlik görevlileri ile paylaştı. Doktorlar, ek ödeme alamayan diğer sağlık çalışanlarının banka hesap numaralarını tek tek alarak, elde ettikleri gelirin yarısını bu hesaplara yatırdı. Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Temi, “Bu süreçte hekim arkadaşlarımız sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını göstermek amacıyla hem motivasyon hem destek amaçlı aldıkları ek ödemeleri ek ödeme almayan sağlık çalışanlarımızla paylaştılar. Sekreter ve temizlik alanında çalışan arkadaşlarımızla paylaştılar. Onların motivasyonu ve yanlarında olduğumuzun göstergesidir” dedi.

Pandemi servisinde görev yapan Dr. Hümeyra Bayram Akça ise “Pandemideki birlik ve beraberliğimizi göstermek için böyle bir organizasyon yapıldı. Hekim arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Nisan, mayıs ve haziran aylarında Sağlık Bakanlığı'mız hekim arkadaşlarımıza yüzde 100’den söz verdiği ek ödeme uygulamasını yaptı. Ama bu dönemde bazı sağlık çalışanları bu ek ödemeden faydalanamadılar. Hekim arkadaşlarımızda arkadaşların motivasyonu, birlik ve beraberliğin devamı için böyle bir uygulama yapmayı düşündüler” diye konuştu.

Pandemi servisinde sekreter olarak görev yapan Canan Tekel de doktorlara teşekkür ederek, “Hekimlerimiz bizlerle böyle bir paylaşımda bulundular. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

