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Doktorlar en çok hangi marka araca biniyor? En mutlu branş hangisi?
Doktorlar üzerinde yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı
Doktorlar en çok hangi marka araca biniyor? En mutlu branş hangisi?
23 Ocak 2019 -
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Medscape tarafından yayınlanan Hekimlerin Yaşam Tarzı ve Mutluluk Raporu’nda dünya çapında 15 binden fazla hekim kişisel yaşantılarıyla ilgili soruları cevapladı.

 

 29’dan fazla uzmanlık alanını kapsayan araştırmada en mutlu branştaki hekimler romatoloji, KBB ve Endokrinoloji uzmanları olurken, en mutsuz hekimler kardiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile nörologlar oldu.

 

 

Özgüveni en yüksek branşlar: 

1-Plastik Cerrahi

2-Üroloji

3-Göz hastalıkları 

 

Özgüveni en düşük branşlar: 

1-İnfeksiyon hastalıkları

2-Onkoloji

3-Dahiliye

 

 

Hekimler en çok hangi marka araca biniyor?

 

Anahtar Kelimeler:

hekimlerin yasam tarzi mutluluk raporu

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