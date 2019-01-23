Doktorlar en çok hangi marka araca biniyor? En mutlu branş hangisi?

Medscape tarafından yayınlanan Hekimlerin Yaşam Tarzı ve Mutluluk Raporu’nda dünya çapında 15 binden fazla hekim kişisel yaşantılarıyla ilgili soruları cevapladı.
29’dan fazla uzmanlık alanını kapsayan araştırmada en mutlu branştaki hekimler romatoloji, KBB ve Endokrinoloji uzmanları olurken, en mutsuz hekimler kardiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile nörologlar oldu.
Özgüveni en yüksek branşlar:
1-Plastik Cerrahi
2-Üroloji
3-Göz hastalıkları
Özgüveni en düşük branşlar:
1-İnfeksiyon hastalıkları
2-Onkoloji
3-Dahiliye
Hekimler en çok hangi marka araca biniyor?
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ