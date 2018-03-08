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Doktorlar göğüs ağrısı az olduğundan kadınların yarısının kalp krizi belirtilerini farkedemiyor
Bir araştırmaya göre, kadınların çok daha azı kalp krizi sırasında göğüs ağrısı hissediyor ve doktorlar, bu vakaların yüzde 50’sini tanıyamıyor.
Doktorlar göğüs ağrısı az olduğundan kadınların yarısının kalp krizi belirtilerini farkedemiyor
08 Mart 2018 -
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MEDİMAGAZİN-Türkiye’de kalp ve damar hastalıkları, kadın ve erkeklerde birincil ölüm nedeni. Ancak yeni yapılan bir çalışmaya göre hem kadın hastalar hem doktorlar, kalp krizi belirtilerini yarı oranında farkedemiyor.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü’nün yürüttüğü bir araştırmaya göre, bir kalp krizi esnasında kadınlar erkeklere göre çok daha az göğüs ağrısı belirtisi gösteriyor, bu yüzden çoğunlukla yanlış teşhise gidiliyor ya da reflü gibi daha az ciddi tanılar konuluyor.

Circulation dergisinde “Sex Differences in the Presentation and Perception of Symptoms Among Young Patients With Myocardial Infarction” başlığıyla yayımlanan çalışmada, araştırmacılar yaklaşık 2 bin kadın ve bin erkeği inceledi. Yaş aralığı 18 ile 55 arasında olan katılımcılar, Amerika’daki 100 farklı hastaneye başvuran ve kalp krizi geçirmiş olan kişilerdi. Katılımcılarla görüşmeler halinde yürütülen çalışmada, kadınların hangi şikayetlerle doktora başvurdukları ve sağlık profesyonellerinin de bu belirtileri hangi tanılarla eşleştirdiği incelendi.

Kadınların yaklaşık yüzde 62’si göğüs ağrısı şikayeti bulunmadığını belirtti. Raporda, kadınlarda karın ağrısı, nefes darlığı, göğüste çarpıntı, mide bulantısı ve uyuşukluk gibi belirtilerin erkeklere göre daha yaygın olduğu bulundu. Ayrıca, kadınların yüzde 53’ü, doktorlarının bu belirtileri kalple ilişkilendirmediklerini ifade etti. Erkeklerde ise bu oran yaklaşık yüzde 36 oldu.

Araştırmacılar, eğer göğüs ağrısı dışındaki belirtiler başka hastalıklarla ilişkilendirilmeye ve yanlış tanı koyulmaya devam edilirse, kadınların kalp krizinden ölme riskinin daha fazla artacağına dikkat çekiyor.

 

Kalp krizinin gözardı edilen en yaygın belirtileri:

  • Hazımsızlık ve reflü gibi sindirim rahatsızlıkları
  • Birkaç gün süren anormal yorgunluk
  • Uyku bozuklukları
  • Nefes darlığı
  • Mide bulantısı veya soğuk terleme
  • Kollarda, boyunda, çenede veya sırtta ağrı
  • Göğüsten kollara doğru yayılan baskı

 

Anahtar Kelimeler:

kardiyoloji kadin arastirmalari

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