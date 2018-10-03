Doktorlar ikinci bir emre kadar tüm faaliyetlerini askıya aldı

MSF'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne bağlı personelin konakladığı binanın, bir hafta içerisinde önceki gün ikinci kez hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu gibi saldırılar nedeniyle örgütün, Dali kentindeki çalışanlarını geri çekmek ve sağlık hizmetlerine erişimi ikinci bir emre kadar askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Yemen'deki rakip taraflara ve silahlı gruplara, ülkede insani ve sağlık alanında faaliyet gösteren personelin korunması ve çalışmalarına saygı duyulması çağrısı yapıldı.

Dali kentinde 7 ilçe meşru yönetimin, 2 ilçe ise Husilerin kontrolünde bulunuyor.