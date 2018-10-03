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Doktorlar ikinci bir emre kadar tüm faaliyetlerini askıya aldı
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, güvenlik sorunları nedeniyle Yemen'in Dali ilindeki tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar askıya aldığını duyurdu.
Doktorlar ikinci bir emre kadar tüm faaliyetlerini askıya aldı
03 Ekim 2018 - AA
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MSF'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne bağlı personelin konakladığı binanın, bir hafta içerisinde önceki gün ikinci kez hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu gibi saldırılar nedeniyle örgütün, Dali kentindeki çalışanlarını geri çekmek ve sağlık hizmetlerine erişimi ikinci bir emre kadar askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi. 

Açıklamada ayrıca Yemen'deki rakip taraflara ve silahlı gruplara, ülkede insani ve sağlık alanında faaliyet gösteren personelin korunması ve çalışmalarına saygı duyulması çağrısı yapıldı.

Dali kentinde 7 ilçe meşru yönetimin, 2 ilçe ise Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

sinir tanimayan doktorlar dali

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
03.10.2018 12:20:36
Biz sağlıkçılar damalı dana gibi her yerde belli ve korunmasız olduğumuzdan hedef tahtası olmamız alışıldık bir durum oldu. Benzer şeyleri basın mensuplarına da yapıyorlar, yüzlerce muhabir çatışma alanlarında üzerlerinde kocaman PRESS yazdığı halde nokta atışıyla vurularak öldürüldü. Biz silahla karşılık veremeyiz ama eli silah tutan ve kanunları uygulama gücüne sahip kesimler, silahsız insanları katleden caniler için ellerindeki imkanları sınırsız kullanabilmeli, ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI tabiri bu noktada askıya alınmalı.
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