Doktorlar ikinci bir emre kadar tüm faaliyetlerini askıya aldı

MSF'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne bağlı personelin konakladığı binanın, bir hafta içerisinde önceki gün ikinci kez hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, bu gibi saldırılar nedeniyle örgütün, Dali kentindeki çalışanlarını geri çekmek ve sağlık hizmetlerine erişimi ikinci bir emre kadar askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Yemen'deki rakip taraflara ve silahlı gruplara, ülkede insani ve sağlık alanında faaliyet gösteren personelin korunması ve çalışmalarına saygı duyulması çağrısı yapıldı.
Dali kentinde 7 ilçe meşru yönetimin, 2 ilçe ise Husilerin kontrolünde bulunuyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/10-06/10
|3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu – Multidisipliner Yaklaşım
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|02/10-06/10
|54. Ulusal Psikiyatri Kongresi
|PSİKİYATRİ
|İZMİ
|03/10-07/10
|28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA