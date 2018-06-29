Doktorlar inanamadı... Hastanın bacağından çiviler çıkıyor

35 yaşındaki Anusuiya Devi Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş adlı eyalette yaşıyor. İddialarına göre 2012 yılından bu yana bacaklarında ne olduğuna anlam veremediği keskin nesneler belirmeye başladı. Doktorlar gereken araştırmaları yaptıklarında, kadının bacaklarında 70 keskin madde buldular. Bunlar arasında iğneler ve çiviler de bulunuyor.

İğneler yüzünden yürümede zorluk çekiyor

Son beş yıldır devam eden şiddetli ağrı yüzünden artık yürümede, oturmada ve ayakta durmada zorluk çekmeye başladı. Şu an ise ağrılarına çözüm bulacak ilaçlar için doktorlara yalvarıyor.

Doktorlar Anusuiya'nın bu maddeleri bacağına kendisinin soktuğuna inanıyorlar. Ama genç kadın kendine zarar vermediğini söylemeye devam ediyor.

'Beş yıldır bu sorunu yaşıyorum. Bacaklarımda birden iğneler belirdi. Herhangi bir açıklamam yok, oraya nasıl girdiklerine dair herhangi bir fikrim yok ve sürekli var olan acıdan bıkmış durumdayım. Doktorlar bunun bir çeşit hastalık olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbiri durumun ne olduğunu anlamış gibi durmuyor. Yalnızca birilerinin bana yardım etmesini istiyorum. Her gün acı çekiyorum, bunun artık bitmesini istiyorum.'

Haberler.com'un haberine göre, doktorlardan herhangi bir yardım gelmiyor. Anusuiya bacaklarında küçük küçük kabarcıklar çıkmaya başladığını ve sonradan bu kabarcıkların patladığını, dışarıya iğneler çıkmaya başladığını iddia ediyor.

5 yıldır acı çekiyor

Awadhesh Kumar da yedi yıldır kız kardeşi Anusuiya ile beraber yaşıyor. Kardeşinin kendine zarar verecek bir şeyler yaptığını düşünmediğini söylüyor.

'Beş yıl oldu ve şu an her gün acı çekiyor. Onun için gerçekten tedirginim. Bacaklarından çiviler, şırınga iğneleri ve normal iğneler çıktı. Herhangi bir açıklamamız ise yok. Çoğu zaman onunla beraberim ve bu durumu açıklayabilecek bir şey yaptığını hiç görmedim. Yalnızca birilerinin bize yardım etmesini istiyoruz.'

'Anusuiya bölgede bulunan birçok doktora gitti ama hiçbiri ona yardımcı olamadı. 'Hepsi onun hasta olduğunu söyledi ama hiçbiri durumunu anlayamadı. Yalnızca geri gönderdiler.'

"İnsan vücudunda iğne bulunması imkansız"

En sonunda gittiği hastanede doktorlar röntgen sonuçlarını görünce şok geçirdiler. 'Bize geldiğinde çok acı çekiyordu. Bütün vücudu da görebileceğimiz röntgenler çektik ve bacaklarında 70 farklı iğne bulduk. Bütün vücudu taradığımızda başka hiçbir yerde çivi veya benzeri metal görmedik. İğneleri yalnızca bacağında bulduk, başka bir yerde değil. Tıbbi olarak bu maddelerin durduk yere insan vücudunda belirmesi imkansız.'