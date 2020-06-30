Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel yazdı:

Hepimizin başınıza gelmiştir; belirti ve şikayetlerimizden bahsettiğimizde, farklı disiplinlerdeki doktorlar hatta aynı branş doktorları farklı tanı koyabilir, farklı tedaviler, ilaçlar önerebilir. Bizler doktorken bunu yaşadığımızda aklımızda ‘acaba’ belirirken, zaman kaybı endişesi yaşarken bir de işin hasta tarafını düşünün.

Doktorlar neden farklı teşhis koyarlar? Bu soru, hastalarım tarafından bana sıkça yöneltilir, daha çok da sitem içerir. Özellikle ciddi, erken teşhisin hayati olduğu hastalıklarda doktorların birbirinden farklı tedaviler önermesi, zaten panik halinde moralsiz olan hastanın doktordan doktora savrulması gerçekten de tolere edilmesi zor bir durumdur. Buna bir de hastaların internette yapığı araştırmalarla edindiği doğru yanlış bilginin karmaşasını, eş dost tavsiyesini ekleyin; bu süreçte hatayı asgariye indirmek, zamanı doğru kullanmak için hem hekime hem de hastalara pay düşmekte.

• Doktorlar neden farklı teşhis koyar, farklı tedaviler önerirler? Bu zor sorunun cevabı benim için bilgidir. Bilgiyi almayı ve vermeyi bir hekimin ömür boyu geliştirmesi ve bu alanı sürekli beslemesi gerekir. Teşhisler farklı olabilir çünkü hepimizin bildiği üzere bir belirti, yüzlerce sebebe bağlı gelişebilir, birçok uzmanlık alanına dahil olabilir. Teşhiste her doktor, kendi uzmanlık alanından edindiği bilgi birikimine tecrübesini de katarak bir yoruma varmaya çalışır. Eğitim benzer olsa dahi; tecrübe eşsizdir.

Özellikle Plastik Cerrahi gibi, hekimlerin yöntemleri kişiselleştirdiği bir branşta; farklı tedavi önerileri normal kabul edilmelidir. Cerrahlar genellikle alışık oldukları yöntemleri tercih ederler. Estetik cerrahide hekimin zevki, estetik görüşü de yöntemler arasındaki farklılıkların bir nedenidir.

• Doktorluk; bilgilerimizi sürekli yenilememiz gereken, sıkça fikir alışverişinde olmanın, vaka-tedavi-sonuç paylaşmanın sonsuz yararlı olduğu bir meslek. Doğru tanıyı koymak ve en uygun tedaviyi seçebilmek için çok hasta görerek kişisel tecrübemizi artırmak kadar; bilimsel faaliyetleri sürdürmek, sürekli yeni bilgiler edinmek, vaka tartışacak ortamlarda bulunmak da önemlidir. Bunu lütfen zaman kaybı olarak görmeyin; bu ortamlarda seminerler kadar toplantı molalarında, yemeklerde, ayaküstü sohbetlerde yapılan mesleki paylaşımların hekimlere çok değerli bilgiler katacağını söyleyebilirim.

• Bilgi almak konusunun diğer bir kısmı hastadan yeterli bilgi almak, onu bütünsel olarak tanımaya çalışmak. Teşhis sürecinin bence kilit noktası burası. Hastanın şikayetlerini iyi dinlemeden, beklentilerini tam olarak anlamadan, şikayetine sebep olacak diğer konularla ilgili soru yöneltmeden, hastanın yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı, varsa kalıtsal rahatsızlıklarını araştırmadan konulacak teşhislerde hata payı yükselecek, uygun olmayan yöntemi seçme riski artacaktır. Dr. William Osler'in çok değerli bir sözü var. "Hastayı iyi dinleyin, o size teşhisi söylüyor". Tahliller, röntgenler vb. elbette çok önemli, ama hastalıkların bedensel yansımalarını çok iyi kavramak, önce bunları yakalamak ve testlerle doğrulamak iyi bir doktorun hedefleri arasında olmalı.

• Hastalar için doktor seçimi ne kadar önemli ise, doktorlar için de hasta seçimi önemli. Tanı koymakta zorlandığımız, bizim alanımıza girse de bizim güncel bilgiye sahip olmadığımız tür bir vakayla karşılaştıysak hastayı dürüstçe daha iyi tedavi alabileceğine inandığımız hekim arkadaşımıza yönlendirmek kanımca tüm taraflar için en doğrusudur. Bu hastanın zaman kaybını azaltır, size daha çok güvenmesini, saygı duymasını sağlar. Memnuniyetsiz hasta gerginliğinden korunur, vicdanen de daha rahat olursunuz.

• Hastanız kendi kendinize tanı koyup bunu doğrulatmak üzere size gelmişse internetin doğru olduğu kadar yanlış bilgilerle kaplı bir cangıl, hastalığınsa kişisel bir hikaye olduğunu ona anlatabilmek gerekir. Kendi kendine tanı koyan, tedavisini belirleyen ve buna inanan kişi, belirtileri yanlış yorumlamış olabilir ve gerçekten bir hastalık varsa tanı sürecini yavaşlatabilir. Hastanın görüşlerini ve beklentilerini iyi dinlemek önemli, ancak tedavinin kontrolünü elden kaçırmamak şartıyla.

• Bir özeleştiri de kendimize: tıpta belirti alanlarda uzmanlaşma hastaya ve hastalığa bütüncül bakmayı zorlaştırıyor. Eskinin bilge hekimlerini bu çağda göremiyoruz. Her tedavinin, ilacın; hasta olmayan diğer organlarla ilişkisine ve bedenin genel sağlığına etkisine bakmaya biraz daha zaman ayırmalıyız. Bizler uzmanlaşma adına alanımızı özelleştirdikçe “Geleneksel tıp”, “Alternatif tıp” adı altında umut tacirlerinin etki alanını genişletiyoruz. Bu da işin bir başka ve çözümü zor boyutu.