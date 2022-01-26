Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar neden yurt dışına gidiyor?
Habertürk yazarı Kemal Öztürk, hekimlerin ve sağlık sektörünün sorunlarını ele aldığı yeni yazısında doktorların yurt dışı tercihinin nedenlerini araştırdı. Öztürk, 2020 yılında 1405 doktorun yurt dışına gitmek için gerekli olan mesleki sicil kaydı talep ettiğini dile getirdi.
Doktorlar neden yurt dışına gidiyor?
26 Ocak 2022 15:03 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, yeni yazısında hekim sorunlarını ele aldı. "Sağlık sistemi sarı alarm veriyor" ifadelerini kullanan Öztürk, sistemdeki sorunların hala düzeltilebilir düzeyde olduğunu ve kırmızı alarma geçildiğinde sorunları çözmenin zorlaşacağını ifade etti.

Kemal Öztürk Recep Akdağ'a sordu: Hekimlerin maaş düzenlemesi ne oldu?

Sağlık sistemindeki sorunları ve hekimlerin yurt dışında gitmesindeki nedenleri inceleyen Kemal Öztürk, Habertürk'teki köşe yazısında şunlara yer verdi:

Neden gidiyor doktorlar?

Hikayeler aşağı yukarı aynı. Antep, Ankara, Elazığ, İstanbul tıp fakültelerinde konuştuğum hocalar çoğu öğrencilerinin kursa başladığını, özellikle Almanca öğrendiklerini, mezun olur olmaz da gitmek istediklerini söylüyor.

Bazı tıp fakülteleri içinde dil kursları başvuru masası açmış, talep o kadar yoğun.

Koç Üniversitesi Kurucu Dekanı Prof. Şevket Ruacan, çok sayıda öğrencisi yurt dışına gitmiş tecrübeli bir hoca. Özellikle Amerika’yı tercih etmiş öğrencileri. Şevket Hoca da geçmişte yurt dışına gidip eğitim alan hekimlerden. Ancak onlar eğitimlerini tamamlayıp, ülkeye hoca olarak dönenlerden. Şimdi yeni hekimlerin gidiş nedenleri çok farklı:

“Bunlar çok parlak öğrenciler. Yetiştirmek için de çok emek veriyoruz. Yurt dışına gitmelerini istiyorum ama geri dönüp ülkelerine hizmet etsinler diye. Lakin çoğu dönmek istemiyor. Onlara kızmıyorum. Çünkü sahip olduğumuz sistem sorunlu. Bu genç hekimler de bu sistemi düzeltmek için mücadele verecek güce sahip değiller. O nedenle gitmek istiyorlar. Çalışma koşulları çok ağır. Her geçen gün artan şiddet olaylarıyla karşılaşıyorlar. Bir de çok düşük ücretler alınınca onlar da yurt dışına gidiyor.”

Kaç hekim yurt dışına gitti?

Yurt dışına giden hekimlerin neredeyse tamamı genç. Uzman olmuş, evlenip çoluk çocuğa karışmış hekimler genelde bu zorlu maceraya pek atılmıyor. Onlar da yurt dışı yerine kamudan istifa edip özele geçiyor. Son dört yılda 7 bini uzman hekim, 13 Bin 500 doktor, asistan kamudan istifa edip, özel sektöre geçti. Bunların bir kısmı tıp fakültelerinde doktor yetiştiren nitelikli hekimlerdi.

Genç hekimlerden kaç kişinin yurt dışına gittiği konusu tartışmalı. Bazı haberlere bakarsanız bir yılda 7 bin doktor göç etmiş. Ancak bunlar doğru değil. Sağlık Bakanlığı böyle bir istatistik tutmadığını söylüyor. Bakanlığın konuya çok fazla ehemmiyet vermediği yönünde eleştiriler var.

Bu konudaki tek veri Türk Tabipleri Birliği (TTB). Yurt dışına gidecek bir doktor mesleki sicil kaydı gibi bir belgeye ihtiyacı oluyor. Bunu da TTB veriyor.

2020 yılında 1405 doktor TTB’den bu belgeyi talep etmiş. Ancak bunların hepsi yurt dışına gitmiş mi, ülkedeki çalışma koşullarından dolayı mı yurt dışını tercih etmiş, yoksa eğitim amaçlı mı gidiyor bunların ise bilgileri yok.

Yazının tamamı için tıklayınız.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

hekim doktor yurt disi saglik sistemi kemal ozturk

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
36
1) Op. Dr. (Uzman Tabip)
26.01.2022 16:56:56
DOKTORLAR NEDEN YURTDIŞINA GİDİYOR?

İnsanlık dışı koşullarda komik rakamlar için çalışmak zorunda kaldıkları, mesleklerini gelişmiş ülkeler standartlarında icra edebilmeleri için gerekli asgari ortamın oluşturulmamasına rağmen en ufak hatada 20 yıllık maaşlarını tazminat olarak vermek zorunda kaldıkları ve bütün bunlar yetmezmiş gibi popülizm uğruna mobbing ve şiddete maruz bırakıldıkları için olabilir mi acaba?

Ben; ülkenin en iyi fakültelerinde eğitim görmüş, 3 yabancı dil bilen, bir bilimsel makaleyi baştan sona yazabilecek kapasitede genç bir uzman hekim olarak istifamı verdim. Evde oturdum yabancı dil çalışıyorum.

Geride kalan meslektaşlarım da eşekliği bırakıp birlik olsunlar. Eşek olana semer vuran çok olur.
People
33
2) dr abdullah (doktor)
26.01.2022 15:30:45
genç doktorlara yurt dışına gidin diyorum.tusa harcayacağınız emekle yurt dışında rahatlıkla hekimlik yapar ve sonra insan gibi yaşarsınız.buralarda zebil olmayın diyorum.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.