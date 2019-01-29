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Doktorlar “Önce İnsan" olarak bir araya gelecek
Doktorlar, başka kimlikler ve farklı renkler taşıyan ve her şeyden önce ‘insan’ olan bu kimlikleri daha yakından tanımak ve topluma tanıtmak için DRx katılımcıları ile buluşmaya hazırlanıyor
Doktorlar “Önce İnsan
29 Ocak 2019 - MEDİMAGAZİN
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Türkiye Klinikleri Televizyonu “Önce İnsan Olmak” mottosuyla hekimleri DRx programı kapsamında bir araya getiriyor. Ankara Tıp Fakültesi mezunu Türkiye Klinikleri Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Deniz Akagündüz Akgül düzenledikleri organizasyon ile ilgili “Bu değerli meslek mensupları, hekimden önce insandır aslında. Her insan gibi umutları, hayalleri, duyguları, dertleri, soruları ve sorunları vardır. Her hekimin de her insan kadar empatiye ihtiyacı olması doğaldır.” diyerek empatinin hekimleri anlamak için de önemli odak noktası olduğuna vurgu yapıyor.

Doktorlara isimlerinden önce ‘doktor bey/doktor hanım’ diye hitap edildiğini çünkü bu mesleğin bir hayat tarzı olarak isimlerin önüne geçtiğine değinen Akgül organizasyonun amacını şu sözlerle aktarıyor:  “Doktor kimliklerinin yanında başka kimlikler ve farklı renkler taşıyan ve her şeyden önce ‘insan’ olan bu kimlikleri daha yakından tanımak ve topluma tanıtmak için düşünülmüş ve hayata geçirilmiştir DRx”

9 Şubat tarihinde Ankara’da Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda bir araya gelecek doktorlar ‘önce insan’ kimliklerini gözler önüne sermek için Drx’in katılımcıları ile buluşacak. Organizasyona www.drx.com.tr adresinden rezervasyon ile katılım sağlanacak. Doktorların mesleklerini askıya asarak geldiği organizasyon halka açık ve ücretsiz olarak katılımcıları ile buluşacak.   

Anahtar Kelimeler:

drx doktor olmak hekim turkiye klinikleri deniz akagunduz akgul

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People
0
1) erol yayla (doç dr )
29.01.2019 17:07:34
Türkiye Klinikleri Televizyonu'nu ve Deniz hanımı kutluyorum.
People
5
2) dr (dr)
29.01.2019 16:21:25
Ne güzel, ne anlamlı bir faaliyet. Halkımızın, özellikle sağlıkta şiddet suçu işlemiş bireylerin bu toplantılara katılımının sağlanmasının da çok faideli olacağı kanaatindeyim... Örneğin bu suçu işlemiş maganda türü kişilerin bu toplantıya katılımının zorunlu hale getirilmesi mahkeme tarafından sağlanmalı.
Bu tür kişileri bi türlü içeri tıkamadık, belki bu şekilde bi yarar elde edilebilir.
People
13
3) Nintendo (Gameboy)
29.01.2019 15:08:20
Önce meslek onurunun insaca hale getirilmesi. (Dünyanın en itibarlı mesleklerinden birini paçavraya dönüştürdüler)
Sonra insanca geçinebilecek kadar, ücret politikası, maymuna dönen döner sermeye sistemi, 15 yıldır artmayan SUT fiyatları.
Başlığı görünce sallamaya başladım ,içeriği görmeden. Daha saymak istiyorum ama bişey değişmeyecek. Sustum
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