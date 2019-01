Doktorlar “Önce İnsan

Türkiye Klinikleri Televizyonu “Önce İnsan Olmak” mottosuyla hekimleri DRx programı kapsamında bir araya getiriyor. Ankara Tıp Fakültesi mezunu Türkiye Klinikleri Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Deniz Akagündüz Akgül düzenledikleri organizasyon ile ilgili “Bu değerli meslek mensupları, hekimden önce insandır aslında. Her insan gibi umutları, hayalleri, duyguları, dertleri, soruları ve sorunları vardır. Her hekimin de her insan kadar empatiye ihtiyacı olması doğaldır.” diyerek empatinin hekimleri anlamak için de önemli odak noktası olduğuna vurgu yapıyor.

Doktorlara isimlerinden önce ‘doktor bey/doktor hanım’ diye hitap edildiğini çünkü bu mesleğin bir hayat tarzı olarak isimlerin önüne geçtiğine değinen Akgül organizasyonun amacını şu sözlerle aktarıyor: “Doktor kimliklerinin yanında başka kimlikler ve farklı renkler taşıyan ve her şeyden önce ‘insan’ olan bu kimlikleri daha yakından tanımak ve topluma tanıtmak için düşünülmüş ve hayata geçirilmiştir DRx”

9 Şubat tarihinde Ankara’da Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda bir araya gelecek doktorlar ‘önce insan’ kimliklerini gözler önüne sermek için Drx’in katılımcıları ile buluşacak. Organizasyona www.drx.com.tr adresinden rezervasyon ile katılım sağlanacak. Doktorların mesleklerini askıya asarak geldiği organizasyon halka açık ve ücretsiz olarak katılımcıları ile buluşacak.