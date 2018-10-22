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Doktorlar şoke oldu: Hastanın midesinden tam 120 tane çıkarıldı
Etiyopya’da zihinsel engelli olduğu belirtilen bir hastanın midesinden 120 adet çivi çıkarıldığı bildirildi.
Doktorlar şoke oldu: Hastanın midesinden tam 120 tane çıkarıldı
22 Ekim 2018 - AA
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Yerel basında yer alan habere göre, başkent Addis Ababa’daki St. Peter Hastanesi doktorları, rahatsızlanan 33 yaşındaki bir hastanın midesinde yabancı cisimler olduğunu belirledi.

Yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonucu hastanın midesinden 120 çivi, üç iğne, iki kürdan ve iki kırık cam bardak çıkarıldı. 

Zihinsel engelli olduğu belirtilen kişinin hastaneye geldiğinde karnında ağrı hissettiği ve şişkinlik olduğu aktarıldı. 

Cerrah Dr. Dawit Teare, operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:

st peter hastanesi dr dawit teare

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
22.10.2018 17:22:47
Bazen kansızlığı olan kadınlar toprak yeme isteği duyuyor. Adamcağızda demir eksikliği vardı da mı bunca çiviyi yutmuş diye mizahvari sorgulama kendiliğinden oluşuverdi.
Silisyum eksikliği üzerinden bardak kısmına girmeyelim, çünkü cam GİS den emilmiyor
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