Doktorlar şoke oldu: Kanser hücresi değil ceviz kabuğu!

Uzun süredir nefes darlığı, geçmeyen öksürük, ateş ve halsizlik gibi şikâyetleri bulunan Melek Akkuş'a gittiği sağlık merkezlerinde zatürre de dâhil çok kapsamlı tedaviler uygulandı. Buna rağmen şikâyetleri devam eden Akkuş, son olarak İzmir'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler, tüm vücut taraması PET/BT filmi ile bronkoskopik işlemlere karşın Melek Akkuş'un hastalığına teşhis konulamadı. Ancak Akkuş'a akciğer kanseri olabileceği söylendi. Ameliyata alınan Melek Akkuş'un kanser olmadığı, yıllar önce boğazına kaçtığı değerlendirilen ceviz parçasının akciğerine yerleşerek, kanserli kitle benzeri bir görünüm oluşturduğu anlaşıldı.

SEVİNCİNİ AİLESİ VE DOKTORLARIYLA PAYLAŞTI

Üç ay boyunca kanser olduğunu sanan Melek Akkuş, ameliyattan sonra aldığı haberle hem büyük bir şaşkınlık yaşadı hem de çok sevindi. Sevincini ailesi ve doktorlarıyla paylaşan Akkuş, "Yaklaşık bir yıldır sık sık hastanelere başvurdum. Giderek artan bir şekilde nefesim tıkanıyor, bıçak saplantısı gibi bir ağrı ile sürekli öksürüyordum. Bir ay hastanede yatarak zatürre tedavisi gördüm ama buna rağmen bir rahatlama yaşamadım. Akciğer kanseri olabileceğimi öğrenince çok şaşırdım, en çok da evlatlarımın üzülmüş olmasına üzüldüm. Eşimi akciğer kanserinden kaybettim. Onunla aynı kaderi paylaşacağımı sandım. Ameliyattan sonra, yıllar öncesinde farkında olmadan yuttuğum ceviz kabuğunun ciğerimi harap ederek yara oluşturduğunu, kanser olmadığımı öğrenince çok mutlu oldum. Bana bu müjdeyi veren doktoruma ve tüm ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

ÜZÜNTÜ YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Melek Akkuş'un doktor kızı Neslihan Hüsülüoğulları da, "Annem ameliyata girince, çıkarılacak olan tümörün iyi huylu olması, kanserin tedavi edilir bir seviyede ve özellikte olması tek isteğimizdi. Ancak ameliyattan sonra annemin kanser olmadığını, bütün bunların sebebebinin bir ceviz parçası olduğunu öğrenince çok sevindik ve de çok şaşırdık. Ailem adına, doktorumuz Doç. Dr. Kenan Can Ceylan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Üç ay boyunca yaşadığımız bütün üzüntüler yerini sevince bıraktı" diye konuştu

'KANSERLE KARIŞTIRILABİLECEK BELİRTİLER VEREBİLİR'

Yabancı cisim aspirasyonlarının çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ve kanserle karıştırılacak belirtiler verebileceğini söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan ise şaşırtıcı vaka ile ilgili şunları söyledi:

"Uzun süredir şikâyetleri olan Melek Hanım'ın akciğerinde kanser olabileceği de dâhil birçok tanı düşünülmüş. Tahminimize göre uzun süre önce aspire edilmiş ve bulunduğu akciğer dokusunu harap etmiş yaklaşık yarım santimlik ceviz parçası saptadık. Hem teşhis hem de tedavi amaçlı olarak gerçekleştirdiğimiz kapalı yöntem videotorakoskopik operasyonda, akciğerin sağ üst parçasının küçüldüğü, dokusunun harap olduğu ve çok ciddi yapışıklıklar oluştuğunu gördük. Uzun yıllardır sahip olduğumuz kapalı ameliyat tecrübemiz sayesinde; kısa sürede ve sıkıntısız bir şekilde sağ akciğerin üst kısmını çıkardık. Çıkardığımız akciğeri kontrol ettiğimizde ise kanser olmadığı, ceviz parçasının bunlara yol açtığını gördük. Yabancı cisim aspirasyonları fark edilmediğinde çok sinsi bir şekilde ciddi ve tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Hastamızda görüldüğü gibi, tedaviye rağmen geçmeyen öksürük, nefes darlığı, halsizlik, ağrı gibi belirtiler kanser hastalarında da görüldüğü için tanısal karışıklıklara neden olabilir. Hastamıza sorduğumuzda yabancı cisim yutmasına ait bir olay hatırlamadığını öğrendik. Bu durum çocuklarda daha sık görülmesine karşın erişkin hastalarda daha nadir görülür. Hastamızın teşhisinin kanser yerine iyi huylu çıkması, açık ameliyat yerine kapalı ameliyat olmasından dolayı hem Melek Hanım hem de ailesi adına çok sevindik."