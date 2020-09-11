Doktorlar tükeniyor: 27 yaşındaki doktor bileklerini kesti, 4. kattan atladı

Muş Hasköy Devlet Hastanesinde görevli iken COVID-19 nedeniyle geçici görevle Muş Devlet Hastanesine gönderilen Dr. Mustafa Salğın kendisi gibi doktor olan arkadaşlarının verdiği bilgilere göre 3 Eylül günü intihar girişiminde bulundu. Salğın, o tarihten bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık bir hafta önce, 27 yaşındaki genç pratisyen hekimin kendisi gibi doktor olan arkadaşlarına, “İşler çok yoğun ben artık yapamıyorum. İntihar edeceğim” dediği de verilen bilgiler arasında. Genç doktorun olaydan 2 gün önce de bileklerini kestiği ortaya çıktı.

“DAHA AZ SAĞLIK EMEKÇİSİYLE DAHA FAZLA HİZMET VERME ANLAYIŞI SAĞLIKÇILARI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR”

Konuyla ilgili Meclis’e soru önergesi sunan HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, önerge metninde şu ifadelere yer verdi: “Birçok ilde olduğu gibi Muş Devlet Hastanesinde deekipmanların ve yeterli sayıda doktorun bulunmadığı bilinmektedir.Bu durum sağlık emekçilerinin iş yükünü arttırmakta, yaşamlarının her alanını zorlaştırmaktadır. Daha az sağlık emekçisiyle daha fazla hizmet verme anlayışı mevcut sağlık emekçilerini zor durumda bırakmaktadır. Hâlbuki Türkiye’de ataması yapılmayan, hukuksuzca ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahane edilerek göreve başlatılmayan yüz binlerce sağlık emekçisi bulunmaktadır. Konuya ilişkin Bakanlığa defalarca çağrı yapılmış, ancak herhangi bir olumlu sonuç alınmamıştır.”

Konuyla ilgili Meclis’e soru önergesi sunan HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

1. Bakanlığınız çalışma koşullarından kaynaklı intihar ettiği iddia edilen Dr. Mustafa Salğın’ın durumundan haberdar mıdır?

2. Muş Devlet Hastanesi’nde Covid-19 nedeniyle geçici göreve çağırılan kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır?

3. Pandemi sürecinde Türkiye genelinde kaç doktor intihar girişiminde bulunmuştur?

4. Muş il genelinde toplam kaç sağlık emekçisi Covid-19 servilerinde çalışmaktadır? Toplam kaç sağlık emekçisi enfekte olmuş, kaçı yaşamını bu nedenle yitirmiştir?

5. Mart ayından bu yana kaç sağlık personeli Suriye’ye gönderilmiştir?

6. Sağlık emekçilerinin Suriye’ye gönderilme gerekçeleri nelerdir? Suriye’ye doktor gönderilmesi Bakanlığınızın emriyle mi gerçekleşmektedir?

7. Muş İl Sağlık Müdürlüğü’nün il genelinde Covid-19 rakamlarını paylaşmaması Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde midir? Muş genelinde kaç Covid-19 vakası bulunmakta, kaçı evde, kaçı yoğun bakımda tedavi edilmektedir? Bu nedenle kaç hasta yaşamını yitirmiştir?

8. Sağlık emekçilerinin yaşama ve çalışma koşullarını iyileştiren hizmet politikaları üretmeyi planlıyor musunuz?

9. Atamasının yapılmasını bekleyen ve ihraç edilen sağlık emekçilerinin bu süreçte atama ve göreve iadeleri ile ilgili herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?