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Doktorlara 5 yılda 6 bin ‘malpraktis’ davası açıldı
Doktorlara 5 yılda 6 bine yakın ‘tıbbî hata’ (malpraktis) davası açıldı. Bunlardan 178’i kabul, bin 11’i kısmen kabul edildi. 172 milyon liralık tazminata hükmedildi. En çok acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum ile genel cerrahi branşına dava açıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, hekimlerin tazminat ödeme tehdidi olan branşlardan uzaklaştıklarına dikkati çekti. Bu sorunu çözmek için Meclis’e sunulan teklife göre, tazminatları artık devlet ödeyecek.
Doktorlara 5 yılda 6 bin ‘malpraktis’ davası açıldı
24 Mart 2022 10:05 - Yeni Şafak Osman Özgan
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Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre, doktorlara 5 yılda 6 bine yakın malpraktis (tıbbi uygulama hatası) davası açılırken 172 milyon lira tazminat ödemesine karar verildi. Meclis’e sunulan teklif uyarınca, tazminatları artık devlet ödeyecek. Sağlık personeli görevini ‘kasten’ kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek. Buna ise bakanlık bünyesinde oluşturulacak ‘Mesleki Sorumluluk Kurulu’ karar verecek. Teklifin tali komisyon olarak ele alındığı Sağlık Komisyonu’nda doktorlara açılan malpraktis davaları da gündeme geldi.

Hekim yetişmesini engelliyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, hekimlerin tazminat ödeme tehdidi olan branşlardan uzaklaştıklarına dikkati çekti. Eldemir, “Bu da yaşamsal öneme sahip olan beyin cerrahisi, genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi branşlarda yeterli sayı ve nitelikte uzman hekim yetişmemesine sebebiyet vermekte.” dedi.

4 bin hekim kusurlu sayıldı

Eldemir’in aktardığı bilgilere göre, son 5 yılda 5 bin 933 dava açıldı. Bu davaların bin 831’i idari yargı tarafından reddedildi. 178 dava kabul, bin 11 dava da kısmen kabul edildi. Yaklaşık 5,3 milyar tazminat talep edilen davalar sonucunda 172 milyon lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Söz konusu davalardan 4 bin 67’si hekim, 517’si hemşire, 147’si ebe, 391’i diğer personelin kusurlu olduğu iddiasıyla açıldı.

Davalarda acil tıp ilk sırada

Davaların branşa göre dağılımına bakıldığında ise bin 566 vakayla acil tıp ilk sırada yer aldı. Bunu, bin 84 vakayla kadın hastalıkları ve doğum ile 638 vakayla genel cerrahi izledi. Cerrahi branşları, dahili branşlara oranla daha fazla tazminat davasına maruz kalıyor. En az dava ise romatoloji, nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji, onkoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşlarında.

Yüzde 95’inde kusursuzlar

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ise doktorlarla ilgili “taksirle yaralama” ve “taksirle öldürme”den dolayı yapılan yargılamalarla ilgili bilgi verdi. Acar, Adli Tıp Kurumu istatistiklerine göre, taksirle yaralama suçundan yapılan yargılamaların yüzde 95’inde doktorların kusursuz olduğunu, taksirle öldürme suçu yönünden ise yüzde 90’ında doktorların kusursuz olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:

tibbi hata doktorlar malpraktis doktor mesleki sorumluluk kurulu

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People
2
1) se (uzm dr)
24.03.2022 11:00:24
İnsan sağlığı çok değerli ve doktorlar ve sağlık çalışanlarının yaptığı iş bir o kadarda riskli , tehlikeli. Sağlık sistemimizde buna göre dizayn edilmeli, hasta yoğunluğu, ekipman, doktorun iş yükünün azaltılması, sekreteryanın (onam belgeleri, rapor vb) güçlendirilmesi vb.
People
0
2) uzman (uzman)
24.03.2022 10:37:52
ARTIK DEVLET ÖDEYECEK BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL. Şöyleki;
Malpraktis yasası taslağını gördük. Ama hayal kırıklığına uğradık. Çünkü tazminat davalarında tazminat İçin özel ve vakıf üniversitelerinde çalışan doktorlar İçin bir koruma güvence kalkan yok. Rücu olayında sadece devlet ve üniversitede çalışanlar devlet korumasına alınmış. Özel ve vakıf üniversitelerinde çalışan doktorlara tazminat İçin herhangi bir güvence gelmemiş, önerilerim;
1-
Tazminat çıkması durumunda istenilen tazminat sigorta teminatını geçmemeli veya sigorta teminatını geçen miktarı dr un çalıştığı özel hastane ve vakıf üniversitesi karşılasın yada devlet karşılasın, yeterki dr kendini güvende hissetsin.
2- Sigorta şirketleri meydanı boş buldular 10 yıldır teminatları arttırmadılar. Acilen düzenlenmesi gerekiyor. Herşey % 300-400 arttı tazminatlar dahil.
3- MALPRAKTİS yasa taslağı özel hst ve vakıf üniversitelerinde çalışan doktorlar İçin yeni birşey getirmemiş. Sadece soruşturma izni meslek sorumluluk kuruluna bağlanmış. Diyelim ki soruşturma izni verilmedi bu durumda mahkemeye itiraz etme hakkı var. İtiraz edilmesi durumunda itirazın reddedilme ihtimali nedir ? Bence çok düşük, çünkü hakimler mahkemeler yargılansın aklansın mantığı güderler. Sonuç; 5-6 yıl sürecek dava 9-10 yıl sürecek. Daha çok psikolojik travma ve bu meslekten soğuma uzaklaşma mesleği bırakma yurt dışına kaçma erken emeklilik….. ve kötü son.
4- Devlet ve üniversitelerde çalışan dr lar halıhazırda iyi kötü korunuyordu zaten. bu yasa ek olarak tazminat çıkarsa devlet garantisini getirmiş. Ama özel ve vakıf üniversitelerinde çalışan dr lar için herhangi bir koruma kalkan zaten yoktu ve bu yeni yasa taslağı ile bir kazanım görünmüyor.
5- Lütfen özel hst ve vakıf üniversitelerinde çalışan dr ları da tazminat ile ilgili bir güvenceye alınız. Sonuçta çok ciddi bir kamu hizmeti veriyorlar ve kendilerini sahipsiz hissetmemeli bu hekimler.
6- tazminat konusunda Devlet garantisinin başka bir değişle yeni kurulacak meslek sorumluluk kuruluna bağlanıp orada devlet güvencesine alınması varken bu hakkın özel hst ve vakıf üniversiteleri dr ları için uygulanmaması anayasa eşitlik ilkesine aykırı değil mi ? Yasa bu haliyle çıkarsa özel hst ler yasayı üst mahkemeye mutlaka götürürler vede kazanılma ihtimali çok yüksek. Çünkü anayasada eşitlik ilkesine aykırı. Daha en başından yasa çıktıktan sonra bile yasanın revize edilmesi için mahkemelerde mi sürünecez ? Özel hst dr larına bu mu reva görüldü. Diyelim ki mahkeme bizi haklı buldu ve sonrasında özel hst dr ları da tazminat konusunda bir şekilde güvence altına alındı o zaman bizim kırgınlığımız üvey evlat muamelesi görmüş olmamız duygusunu nasıl atlatacaz ? Kızgınlığımızı kırgınlığımızı nasıl geçirecez? Bu bir haykırıştır sayın bakanım; Özel hst de çalışan dr larda tazminat konusunda bir güvenceyi hakediyor, özel hst de çalışanlara da bu güvenceyi getiriniz lütfen.
7- Bu yeni yasa taslağı sadece devlet ve üniversitede çalışanı koruyor, özelde çalışanı korumuyor.
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