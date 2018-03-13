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Doktorlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a barış ödülü
Çocuk doktorlarının üye olduğu IPA, mülteci sorununa sahip çıkarak binlerce çocuğun hayatını değiştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Uluslararası Barış Ödülü’ne layık gördü.
Doktorlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a barış ödülü
13 Mart 2018 -
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Dünyada birçok ülkenin duyarsız kaldığı mülteci meselesinde, mültecilere sahip çıkarak binlerce çocuğun hayata tutunmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dünya Uluslararası Pediatri Kurulu (IPA) Uluslararası Barış Ödülü'ne layık gördü.
Kararı, 1 milyonun üzerinde çocuk doktorunun üye olduğu ve 140 ülkede aktif olan IPA'nın Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu açıkladı.

Hasanoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına, çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi. Hasanoğlu şunları söyledi:

Kurumun başkanı ve yöneticileri, sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde birçok çocuğun hayata tutunması ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendi. Çünkü birçok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti. Ölmelerine izin vermedi.

 Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmasını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uluslararası barış ödülü verilmesini kararlaştırmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir.

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