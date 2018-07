Doktorlardan oluşan Denge 'Aşk Kumar' dedi ve 3.klibini de yayınladı

2000'li yılların başlarında Ege tıp öğrencisi olan bir grup arkadaş tarafından kurulan ve yüksek tempolu tahsil hayatının getirdiği zorluklara rağmen günümüze kadar taşımayı başardıkları “Denge” grubu, ilk çıkış albümleri olan Lafta Kalmasın'ı 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlamış ve ses getirmişti. Albümden “Zor bozan” isimli şarkıya çektikleri ilk klibin ardından, farklı bir klip senaryosu izlediğimiz “Bana Gel Demedin” ile listelere giren grup 3. klibini “Aşk Kumar” şarkısına çekti.

Grup üyelerinden Genel Cerrah Ender Anılır Medimagazin'e hem son klip çalışmalarını hem de doktorlukla müzisyenliği nasıl bir arada yürüttüklerini anlattı.



Grubun yeni çalışmasında alt metinler nelerdir? Çalışmanın hikayesini anlatır mısınız?

“Aşk Kumar” isimli şarkımız, insanın doğumundan hayatının son yıllarına kadar geçen sürenin her anında yaşanan bir aşk’ın tasviri diyebiliriz. Anne ve Babanın çocuklarına duyduğu sevgi ve üzerine titremesi bir aşk’tır, kız ve erkeğin birbirine saatlerce baktığı o büyük aşk gibi, ya da yaşlandığınızda, birgün yanınızda olmayacak korkusu yaşadığınız hayat arkadaşınız gibi, tuttuğunuz bir takım, hayran olduğunuz insanlar, sahip olduğunuz güzel şeyler gibi..Hepsi aşk’ın farklı halleri bizce..Kaybettiğinizde açıklaması zor kötü bir duygu gibi..Şarkımızda “Aşk”ı güzel ya da zor yönleriyle bir kumar haline getiren her insana görünen farklı yüzleri olsa gerek..

Doktorluk, eczacılık yani sağlık içerisinde olmak ve müzisyenlik birbirini nasıl besliyor? Kazanımlarınızı değerlendirir misiniz?

“Sağlık” içerisinde bulunduğunuz her an farklı hayatlar, farklı duygular, sevinçler, hüzünler, yıkımlar ya da hayatınızın en güzel haberi diyebilieceğiniz gelişmeler ile sürekli karşılaşmanız şarkıların, beste yapabilmenin duygusal altyapısını oldukça besliyor diyebiliriz. Bir hekim olarak hayatımızın büyük bölümü böyle geçmekte, bir eczacı olarak yardımcı olmaya çalıştığımız hastaların ilk geliş hali ile ilaçları kullandıktan sonra yüzlerinin gülerek geliyor olmaları bile güzel duygular diyebiliriz. Bunlar sanırım bir nebze bizlerin üretkenliğini etkiliyor.

Aynı zamanda bir müzisyen olarak da doktorluğa bakışınız nasıl oldu?

Aslında biz tıp fakültesine başladıktan sonra müzisyen bir yönümüz oluşmaya başladı. Şu an da müzisyenliğe, doktor ya da eczacı olarak bir bakış açısına sahibiz. Ancak müzikle ilgili albüm, konser ve sosyal katılım tempomuzun arttığı dönemlerde bile hep doktor penceresinden baktık. Beyaz önlük çok kutsal. Bu bizim için değişecek gibi görünmüyor.

Son klip çalışmanız ile ilgili neler söylemek istersiniz?

“Aşk Kumar” “Lafta Kalmasın” albümünün 3. ve son klip çalışması. Yaklaşık 1 yılılk bir süreyi geride bıraktık. Bizim için bu albümün başlangıç adına olumlu olduğunu düşünüyoruz. Şu an 2. Albüm çalışmalarımız devam ediyor. Büyük ölçüde bittiğini söyleyebiliriz. Bu yaz sonunda piyasada olmasını arzu ediyoruz. Bu albüm ile akıllarda kalan bir Denge grubu olmak bizim için en önemli hedef. Umarız müziği çok seven doktorlar olarak bunu başarabiliriz.