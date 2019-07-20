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Doktorların Ar-ge faaliyetlerine daha çok zaman ayırması için döner sermayede düzenleme yapılacak
Tıbbi cihazların Ar-Ge'sine, prototip geliştirilmesine, üretim ve sonrası süreçlere yönelik analiz, doğrulama, test ve ölçüm faaliyetlerini kapsayan akredite "mükemmeliyet merkezi" inşa edilecek.
Doktorların Ar-ge faaliyetlerine daha çok zaman ayırması için döner sermayede düzenleme yapılacak
20 Temmuz 2019 -
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Ankara-Tıbbi cihazların Ar-Ge'sine, prototip geliştirilmesine, üretim ve sonrası süreçlere yönelik analiz, doğrulama, test ve ölçüm faaliyetlerini bünyesinde barındıran akredite "mükemmeliyet merkezi" kurulacak.

AA muhabirinin, On Birinci Kalkınma Planı'ndan (2019-2023) derlediği bilgilere göre, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe Türkiye'nin, küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması ve değer zincirinde ülkenin daha üst konuma taşınması hedefleniyor.

Bu kapsamda, ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) yetkinlikleri artırılacak. TÜSEB, Ar-Ge, üretim ve eğitim faaliyetlerinin yanında, start-up'ları fonlayacak, simülasyon merkezleri oluşturacak, gerektiğinde şirket yapısıyla diğer firmalarla ortaklıklara girecek ve ihracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesini sağlayacak.

Türkiye'nin, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre sağlık ekosistemi olarak "Sağlık Vadisi" hayata geçirilecek.

Sağlık Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulacak

İlaç ve tıbbi cihaz üretim alanlarının yer alacağı, ortak kullanıma hizmet edecek teknolojik imkanların bulunduğu, kümelenmelere yönelik desteklerin sağlanacağı "Sağlık Teknoloji Geliştirme Bölgeleri" kurulacak. Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu aracılığıyla, ilaç ve tıbbi cihaz alanında "Yeni Nesil Sağlık Girişimcileri Havuzu" oluşturulacak, çeşitli etkinliklerle girişimci, sanayici ve yatırımcılar bir araya getirilecek.

Tıbbi cihazların Ar-Ge'sine, pre-klinik (sentezlenen ilaç moleküllerinin insanlar üzerinde denenmeden önce etkililik ve güvenlik açısından incelenmesi) çalışmalarına, prototip geliştirilmesine, üretimine ve üretim sonrası süreçlerine yönelik analiz, doğrulama, test ve ölçüm faaliyetlerini içeren akredite "mükemmeliyet merkezi" kurulacak.

Biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında ülkede gerekli ekosistem oluşturulacak. Gelecek yıl uygulanacak yeni AB Tıbbi Cihaz Direktifleri'ne uyumlu, laboratuvar test ve analizi ile ürün belgelendirme süreçlerinde görev alabilecek nitelikte personel eğitilecek.

Doktorların, Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak şekilde döner sermayeden aldıkları ek ödemeye ilişkin kriterler de yeniden düzenlenecek.

Yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimi desteklenecek

Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine yönelik, altyapı geliştirilecek. İlaç ve tıbbi cihazların yerli üretimine yönelik, oluşturulacak Sanayileşme İcra Kurulu tarafından belirlenecek politikalar doğrultusunda, destek programı hazırlanacak.

Klinik araştırmalarda, Türkiye'nin bölgede lider ülke konumuna gelmesi sağlanacak. Ruhsat öncesinde yapılan klinik araştırmaların, koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınması sağlanacak, klinik araştırmaların Ar-Ge destekleri farklılaştırılacak.

Sağlık endüstrileri alanında yatırım, üretim, ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi için yetkilendirilen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin etkin çalışması sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:

ar-ge on birinci kalkinma plani turkiye saglik enstituleri baskanligi tuseb saglik vadisi

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