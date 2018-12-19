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Doktorların ihmali iddiasında 3 doktorun soruşturması tamamlandı: 'Taksirle ölme neden olma' suçundan dava
ORDU'nun Ünye ilçesinde geçen yıl rahatsızlanınca ailesi tarafından kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Doğan Gündoğdu'nun (57) ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamladı. Hastanenin acil servisinde görevli 3 doktor hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.
Doktorların ihmali iddiasında 3 doktorun soruşturması tamamlandı: 'Taksirle ölme neden olma' suçundan dava
19 Aralık 2018 - DHA
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Ünye ilçesinde geçen yıl Eylül ayında anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaşan yerel bir gazetenin sahibi Doğan Gündoğdu, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Acil serviste yanlış tedavi uygulandığı öne sürülen Doğan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Doğan Gündoğdu'nun oğlu Ulvi Gündoğdu da aynı yıl, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek acil serviste görevli 3 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık, acil serviste görevli Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, ilk duruşma tarihi de 12 Şubat olarak belirlendi.

 

Anahtar Kelimeler:

ordu unye devlet hastanesi dogan gundogdu

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13
1) bozeren (nş uz dr)
19.12.2018 14:57:14
bundan sonra acilde hastalara bakacak hekim bulamayacak bu millet. yol yavaş yavaş-değil, artık büyük bir hızla- oraya gidiyor.
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