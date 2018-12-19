Doktorların ihmali iddiasında 3 doktorun soruşturması tamamlandı: 'Taksirle ölme neden olma' suçundan dava

Ünye ilçesinde geçen yıl Eylül ayında anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaşan yerel bir gazetenin sahibi Doğan Gündoğdu, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Acil serviste yanlış tedavi uygulandığı öne sürülen Doğan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Doğan Gündoğdu'nun oğlu Ulvi Gündoğdu da aynı yıl, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek acil serviste görevli 3 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık, acil serviste görevli Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, ilk duruşma tarihi de 12 Şubat olarak belirlendi.