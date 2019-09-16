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Doktorların müzik grubu Denge'den yeni albüm: Kum Saati
“Kum saati ile yeniden adını duyuran Denge “güzel kadın” dedi ve ilk klibini yayınladı
Doktorların müzik grubu Denge'den yeni albüm: Kum Saati
16 Eylül 2019 - MEDİMAGAZİN
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2000'li yılların başlarında Ege Üniversitesi öğrencisi bir grup arkadaş tarafından İzmir’de kurulan ve yüksek tempolu tahsil hayatının getirdiği zorluklara rağmen günümüze kadar taşımayı başardıkları “Denge” grubu, ilk çıkış albümleri olan Lafta Kalmasın'ı 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlamış ve ses getirmişti. Yüzbinlere ulaşan ilk Albümden, Zorbozan, Bana Gel Demedin ve Aşk Kumar isimli şarkılara çektikleri kliplerin ardından, yeni albüm çalışmalarına hız veren grup “Kum Saati” isimli 2.albüm çalışmasını 30 Ağustos’ta yayınladı ve ilk albüm klibini “Güzel Kadın” şarkısına çekti.

 

Doktorlardan oluşan müzik grubu ‘Denge’nin ikinci klibi de yayınlandı 

Vokallerde Oğuz Ucagök & Ender Anılır, gitarda Ferit Avcı, bass gitarda Ali Arman ve Bateride Can Özlü'den meydana gelen Denge grubunun sağlık ve eğitimci bireylerden oluşuyor olması da değinilmesi gereken ilginç bir nokta.

Doktorlardan oluşan Denge 'Aşk Kumar' dedi ve 3.klibini de yayınladı 

Mesleki şartlardan dolayı yoğun mesai saatlerine sahip olsalar da müziğe olan tutkuları sayesinde 1.5 yıl gibi bir sürede Lafta Kalmasın'ı tamamlamışlar ve geçtğimiz iki yıla 3 klip ve konserler sığdırmışlardı. Yine bu süre içinde yeni albüm çalışmalarına da hız veren grubun 10 şarkıdan oluşan “Kum Saati” isimli Pop rock dinleyicisinin beğenisine sundukları albümde rock müziğin çeşitli türlerle harmanlandığı parçalar yer alıyor.

Oğuz Ucagök ve Ender Anılır'ın 5’er eseriyle temelini attığı albümün altyapısı ve tüm düzenlemeleri, Ferit Avcı ve Osman Hekimoğlu imzası taşıyor. Denge grubunun “Kum Saati” adlı albümüne dijital platformlar ve müzik marketlerden ulaşmak mümkün.
 

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doktorlarin muzik grubu dengeden yeni album kum saati

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