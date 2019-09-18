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Doktoru bıçakla öldüren tıp fakültesi öğrencisi ve pratisyen hekime müebbet hapis cezası verildi
Elazığ'da Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öğrenci evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan, tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo'ya, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi
Doktoru bıçakla öldüren tıp fakültesi öğrencisi ve pratisyen hekime müebbet hapis cezası verildi
18 Eylül 2019 - AA
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öğrenci evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan, tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hekim cinayetinde savcılıktan açıklama: 'Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan tutuklama' 

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar Aktaş ve Balo tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanıkların savunması alındı.

Mahkeme heyetince sanıklar Aktaş ve Balo'ya "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Elazığ'da 8 Aralık 2018'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, bir apartmanın 5'inci katındaki öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo tutuklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet mustafa girgin firat universitesi cagla balo

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