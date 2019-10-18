Doktoru boğazından jiletle yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü odasında jiletle boğazından yaralayan saldırgan B.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde de bulunduktan sonra yakalanmıştı. Boğazından yaralanan Songül’ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|28/10-01/11
|5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
|MİKROBİYO...
|İZMİ
|31/10-02/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu
|KADIN...
|İSTA
|30/10-03/11
|63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|KIBR
|23/11-23/11
|TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi
|TIP...
|ANKA
|21/11-24/11
|15. Türkiye Acil Tıp Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|26/11-30/11
|3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
|HALK SAĞLIĞI
|ANTA