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Doktoru boğazından jiletle yaralayan zanlı tutuklandı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktoru jiletle boğazından yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Doktoru boğazından jiletle yaralayan zanlı tutuklandı
18 Ekim 2019 - İHA
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü odasında jiletle boğazından yaralayan saldırgan B.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

Doktoru jiletle yaralayan zanlı: Esrar kullandığım için tam hatırlamıyorum 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde de bulunduktan sonra yakalanmıştı. Boğazından yaralanan Songül’ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı: Hekimimizin canına kast eden saldırganın en ağır cezayı alması için konunun takipçisiyim 

 

Anahtar Kelimeler:

ataturk egitim ve arastirma hastanesi kadir songur

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