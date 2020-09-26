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Doktoru böyle tehdit etti: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
- TRABZON'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, 'Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti.
Doktoru böyle tehdit etti: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
26 Eylül 2020 22:49 -
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Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu. Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Bak sana mertlik yapıyorum. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi. Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

 

VALİ: GÖZALTINA ALINDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu paylaşımında, "İlimizde görevli Doktor Yılmaz Babutcu'yu tehdit eden Tuncay Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte ev ve işyerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:

trabzon yilmaz babutcu

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