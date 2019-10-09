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Doktoru darbeden zanlılar tutuklandı
Konya'da Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğindeki doktorları darbettiği öne sürülen ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Doktoru darbeden zanlılar tutuklandı
09 Ekim 2019 - AA
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KONYA - İddiaya göre, dün gece saatlerinde rahatsızlanan arkadaşlarını Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servis Polikliniğine getiren ve alkollü oldukları ileri sürülen 3 kişi, görevli doktorlarla tartıştı.

Doktorlardan Mustafa Öztürk ile Sami Maden'i darbeden Ahmet, Arif ve Emin Ç, olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet ve Arif Ç'yi yakaladı.

Konya'da doktor darp edildi! Doktor tedavi altında, darp edenler gözaltında 

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. Darbedilen doktorların tedavisi ise devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Tek amacı insanlara hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum. Hekim arkadaşlarımızla tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Anahtar Kelimeler:

meram egitim ve arastirma hastanesi mehmet koc

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