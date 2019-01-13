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Doktoru darp edenler yine serbest!
Doktoru darbettiği öne sürülen 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi
Doktoru darp edenler yine serbest!
13 Ocak 2019 -
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Samsun'da doktoru darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakınından biri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise emniyetteki ifadesinin ardından salı verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık'a sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları iddia edilen hasta yakınları Y.A. ve E.A, polis ekiplerince İlkadım ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerden Y.A. İlyasköy Polis Merkezi'ne, yaşı küçük E.A. ise Çocuk Şubesi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaşı küçük olan E.A. ailesine teslim edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık, dün hasta yakınlarının saldırısına uğramış, Gazi Devlet Hastanesinde müşahede altına alınan doktorun şikayeti üzerine polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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