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Doktoru hasta yakınlarından tuvalete kilitleyerek korudular
Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Arife Şimşek'e görevi başında saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Doktoru hasta yakınlarından tuvalete kilitleyerek korudular
12 Eylül 2020 23:19 -
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Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Arife Şimşek'e görevi başında saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, görevi başındaki Şimşek'e yönelik hasta yakınlarının saldırı girişiminin kınandığı belirtildi.

Konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Pandemi sürecinde mekan ve mesai kavramı gözetmeksizin Covid-19 hastaları dışında da hastalara hizmet vermeye devam eden sağlık personeline yönelik şiddetin son bulmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de sosyal medya hesaplarından olayı kınadı.

Dr. Öğretim Üyesi Arife Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat eden bir hastanın durumunu yakınlarına bildirirken saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi.

İki hasta yakınının kendisine "Hastamızı sen öldürdün, seni öldüreceğiz." dediğini savunan Şimşek, söz konuşu kişilerin hakaretlerine maruz kaldığını, saldırı girişiminin güvenlik görevlilerince engellendiğini belirtti.

Saldırganların yoğun bakım ünitesinin camını yumrukladıklarını, birkaç saat sonra ise cerrahi servisinin bir grup tarafından işgal edilmeye çalışıldığını öne süren Şimşek, "Hemşireler beni bir odanın tuvaletine kilitleyip, iç oda kapısına bariyer koydular. Koşuşturmalar ve çığlıkları duydum. 155'i arayıp destek ekip istedim. Beyaz kod verildi ve şu an adli süreç başlatıldı." dedi.

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