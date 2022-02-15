Doktoru moral konseri vermişti: Kanser tedavisi gören hemşire hayatını kaybetti

Eskişehir’de yaşayan ve bir kamu hastanesinde hemşire olan Nurhan Altuk, son evre kansere karşı yaşam mücadelesi veriyordu. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Altuk’a moral için oğlu Oğuzhan Mert ve doktoru Coşkun Kaya, hastane odasında adeta konser vermişti. Oğlu ve doktoru tarafından moral olması için konser havasındaki hastane odasında İHA mikrofonlarına konuşan Altuk, dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Nurhan Altuk’tan geriye hastane odasında çekilen haber görüntüleri kaldı.

“Nurhan Hanım’ı kaybetmek farklı bir üzüntü yaşattı”

Tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören Nurhan Altuk’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Coşkun Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için diğer hastalarımızdan daha farklıydı. Gerek biz sağlık çalışanları olarak, gerekse ailesi son günlerini güzel geçirmesi için yoğun çaba gösterildi. Son günlerinde moral bulabileceği her şeyi sunmaya çalıştık. Normalde her hastalarımızı kaybettiğimizde üzülüyoruz, fakat Nurhan Hanım’ı kaybetmek farklı bir üzüntü yaşattı.”