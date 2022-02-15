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Doktoru moral konseri vermişti: Kanser tedavisi gören hemşire hayatını kaybetti
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gören hemşire Nurhan Altuk, son günlerini oğlu ve doktoru tarafından verilen moral konseriyle geçirmişti. Kanser hastası Altuk, hayatını kaybetti.
Doktoru moral konseri vermişti: Kanser tedavisi gören hemşire hayatını kaybetti
15 Şubat 2022 10:10 - İHA Ali Furkan Çetiner - Mısra Ezginur Göçer
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Eskişehir’de yaşayan ve bir kamu hastanesinde hemşire olan Nurhan Altuk, son evre kansere karşı yaşam mücadelesi veriyordu. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Altuk’a moral için oğlu Oğuzhan Mert ve doktoru Coşkun Kaya, hastane odasında adeta konser vermişti. Oğlu ve doktoru tarafından moral olması için konser havasındaki hastane odasında İHA mikrofonlarına konuşan Altuk, dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Nurhan Altuk’tan geriye hastane odasında çekilen haber görüntüleri kaldı.

Kanser tedavisi gören hemşireye, doktoru ve oğlundan moral konseri

“Nurhan Hanım’ı kaybetmek farklı bir üzüntü yaşattı”

Tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yatarak tedavi gören Nurhan Altuk’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Coşkun Kaya, şu ifadeleri kullandı:
“Bizim için diğer hastalarımızdan daha farklıydı. Gerek biz sağlık çalışanları olarak, gerekse ailesi son günlerini güzel geçirmesi için yoğun çaba gösterildi. Son günlerinde moral bulabileceği her şeyi sunmaya çalıştık. Normalde her hastalarımızı kaybettiğimizde üzülüyoruz, fakat Nurhan Hanım’ı kaybetmek farklı bir üzüntü yaşattı.”

Anahtar Kelimeler:

hemsire kanser tedavisi moral konseri nurhan altuk

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