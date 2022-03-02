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Doktoru şikayet etmek için SABİM 184'ü 300 kez aradı: Rekor kırmaya çalışmış
Tedavi olduğu doktoru şikayet etmek için defalarca aradığı SABİM 184 çağrı merkezi görevlilerine tehdit içerikli ifadeler kullanan E.P, iki yıl önce de aynı hattı 1134 kez aradığını, arama sayısını 3 bine çıkararak rekor kırmak istediğini söyledi
Doktoru şikayet etmek için SABİM 184'ü 300 kez aradı: Rekor kırmaya çalışmış
02 Mart 2022 14:36 - AA
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Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını bir gün içinde 300 kez arayan ve tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi, çağrı merkezi görevlilerinin sabrı ve şikayetçi olmaması sayesinde soruşturmadan kurtuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre E.P, diş tedavisi için Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerin ardından dişine dolgu uygulanan E.P, kanal tedavisi olmadan bu işlemin yapıldığını ileri sürerek doktoru şikayet etmek için SABİM 184 hattını aradı.

İstek formu oluşturan E.P, tedavi sebebiyle ağrıları olduğunu belirterek, "Sonra sağlık çalışanı cinayeti ne güzel iş." ifadesini kullandı.

E.P, ayrıca çağrı görevlisine, gün içerisinde SABİM hattını 300 kez arayarak bu şikayetini yineleyeceğini iletti.

Kayıtlara göre gün içinde iki çağrı görevlisini 300 kez arayan E.P, her aramada şikayet kaydının kendisine okunup teyit edilmesini istedi.

Çağrı görevlisine, daha önce de benzer bir eylemde bulunduğunu aktaran E.P, "2 yıl öncesinde yine hastane ile sorun yaşadığım için 184 birimini 1134 defa aradım. Arama sayısını 3 binin üzerine çıkarıp yeni rekorlar denemek istiyorum." dedi.

Şikayetçi olmayınca takipsizlik verildi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün durumu bildirmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, E.P. hakkında, "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan soruşturma açtı.

İfadesinde, diş tedavisine ilişkin yeterince bilgilendirilmediğini, bu sebeple ağrılarının olduğunu belirten E.P, buna neden olan doktoru şikayet etmek için SABİM'i aradığını söyledi.

Çağrı görevlisine durumu anlattığını belirten E.P, "184 birimini aradım ve evrakta belirtilen cümleleri kullanarak şikayete bulundum. Bu cümleleri, o anki diş ağrısı ile kullandım. Hattı, yaklaşık 300 defa arayarak aynı şikayetimi tekrar oluşturdum." dedi.

Soruşturma kapsamında, mağdur sıfatıyla beyanına başvurulan çağrı merkezi çalışanları, tehdit içeren ifadeler kullanması nedeniyle şüpheliyi ilgili birime bildirdiklerini belirtti.

Benzer durumla sıkça karşılaştıklarını kaydeden çağrı görevlileri, şüpheliden şikayetçi olmadı.

Bunun üzerine savcılık E.P. hakkında takipsizlik kararı verdi.

Kararda, "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçunun şikayete tabi olduğu, mağdurlarını şikayetlerini çekmeleri nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

doktor sikayet sabim 184 tehdit dis tedavisi

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People
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1) AS (UZMAN)
02.03.2022 16:06:08
BU TELEFON TÜM HEKİMLERE DAĞITILSIN, O ŞAHSI TÜM DOKTORLAR BİR KERE ARASIN İYİ OLUR!!!!
People
3
2) Dr (Dr)
02.03.2022 15:36:51
sabim elemanının şikayetci olmaması yetiyor mu. adam cağrı merkezi çalısanını değil tüm sağlıkcıları saglık calışanı cinayeti ile tehdit etmiş. Ben şikayetciyim.
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