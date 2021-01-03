Doktoru tehdit etti, ceza almamak için 3 gün sağlık merkezinde temizlik yapıp, maske takmayanları uyardı

Olay, haziran ayında Doğukent Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre T.C., çocuğuyla birlikte aile sağlığı merkezine gitti. Dr. Lütfi Tiyekli, T.C. ve çocuğunun maske takmadığını fark ederek maskelerini takmaları konusunda uyardı, ancak olumsuz yanıt aldı. Tiyekli maske konusunda ısrar edince T.C. önce saldırmaya çalıştı, ardından da tehdit etti.

3 AY UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI

Dr. Lütfi Tiyekli'nin şikâyetçi olması üzerine T.C. hakkında soruşturma başlatıldı. Tiyekli ayrıca mahkemeye başvurarak kendisini tehdit eden T.C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Karar üzerine T.C.'nin kaydı da bu süre zarfında başka bir aile sağlığı merkezine alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise T.C.'nin suçunun uzlaştırma suçları kapsamında olması nedeniyle dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

HEM TEMİZLİK YAPTI, HEM DE MASKE TAKMAYANLARI UYARDI

Büronun görevlendirdiği uzlaştırmacı Esat Işık, Dr. Lütfi Tiyekli ile görüşerek T.C. ile uzlaşma teklifinde bulundu. Tiyekli, "Sağlık çalışanlarının hangi şartlarda çalıştığını görsün istiyorum. Eğer bir sağlık kuruluşunda 3 gün çalışırsa şikâyetimden vazgeçerim" dedi.

Bunun üzerine Işık, T.C. ile görüşerek Tiyekli'nin teklifini kabul etmesi halinde hakkındaki soruşturmanın düşeceğini söyledi. Teklifi kabul eden T.C., 28-29-30 Aralık tarihlerinde bir aile sağlığı merkezinde mesai saatlerinde ücretsiz olarak çalıştı. Bu sürede T.C. hem sağlık merkezinin temizliğiyle ilgilendi hem de merkeze maskesiz gelenleri maskesini takması konusunda uyardı.

'GELSİNLER BANA BİR ŞEY YAPAMAZLAR'

Doktorların halkın sağlığının yanında devletin belirlediği koronavirüs tedbirlerinin uygulanması için de çalıştıklarını belirten Tiyekli, T.C. ile arasında yaşananları şöyle anlattı:

"Bu kişi çocuğunu muayene ettirmek için sağlık kuruluşumuza geldi ama çocuğu ve kendisi maskesiz olarak geldi. Biz de devletimizin koyduğu kurallara ve sağlık tedbirlerine uyarak kişinin maske takmasını istedik. Kişi bu konuda direnç gösterdi ve maske takmak istemediğini söyledi. Biz de 'Bakın bu sizin sağlığınız için, çocuğunuzun ve toplumun sağlığı için gerekli' diye uyarmamıza rağmen ısrarla maske takmayacağını söyledi. Bunun üzerine ben kolluk kuvvetlerini çağıracağımı söyledim 'Gelsinler bana bir şey yapamazlar' dedi, tehdit etmeye başladı. Doktor olarak bizi buradan uzaklaştıracağını, bize gerekli her şeyi yapacağını, canıma kastedeceğini söyleyip bir sürü tehditlerde bulundu."

'TOPLUMA ÖRNEK OLACAK BİR UYGULAMA YAPILMASINI İSTEDİM'

T.C.'nin tehditlerini sürdürmesi üzerine 155'ten yardım istediğini, mahkemeye başvurarak da şüpheli hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Dr. Lütfi Tiyekli, şikâyetçi olması üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldığını söyledi. Tiyekli, şöyle devam etti: