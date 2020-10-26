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Doktoru tehdit etti; itiraz sonrası para cezası iki katına çıktı
Kahramanmaraş'ta temaslı olduğu için karantinayı ihlal ederek gittiği aile sağlığı merkezinde kendisini uyaran Dr. Lütfi Tiyekli'ye 'hakaret' ve 'tehdit' ettiği iddiasıyla Ömer Özbiner'e verilen 6 bin 800 lira ceza, itiraz sonrası görülen davada 13 bin 600 lira oldu.
Doktoru tehdit etti; itiraz sonrası para cezası iki katına çıktı

Dr. Lütfi Tiyekli

02 Mart 2022 14:17 - DHA Ömer KOÇ
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Kahmaranmaraş'ta 26 Ekim 2020'de Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde giden Ömer Özbiner, rapor almak için aile hekimi Dr. Lütfi Tiyekli'ye başvurdu. Özbiner'in Covid-19 testi pozitif çıkan kişi ile temaslı olduğu, bu nedenle karantinada bulunması gerektiği belirlendi. Tiyekli, raporun telefonla da alınabileceğini, karantinayı ihlal ederek de hem kendisinin hem de aile sağlığı merkezinde bulunanların sağlığını tehdit ettiği için Özbiner'i evine dönmesi konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığını arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira para cezası aldı

'Gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum'

Ömer Özbiner, Lütfi Tiyekli'ye hakaret edip merkezden ayrıldıktan sonra 184 nolu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) arayarak doktoru şikayet edip, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar? Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım" dedi. SABİM görevlileri, Dr. Lütfi Tiyekli ile iletişime geçerek hastanın kötü bir şey yapabileceğini, bu nedenle dikkatli olması konusunda uyarınca Tiyekli de Ömer Özbiner hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

6 bin 800 lira ceza

Ömer Özbiner, hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Basit yargılama usulü' kapsamındaki yargılamada Özbiner, yazılı savunma ile hakkında iddiaları reddetti. Doktoru şikayet etmek için SABİM'i aradığını belirten Özbiner, "Konuşmamda televizyonda izlediğim vatandaş ve doktor kavgalarını başıma gelince anladım ki; vatandaşın haklı olduğunu gördüm" dedi. Mahkeme, Özibiner'i 'hakaret' suçundan 7 bin 300, 'tehdit' suçundan da 3 bin 600 olmak üzere toplam 10 bin 900 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hem 'basit yargılama usulü' hem de cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini de nazara alarak indirime gitti ve cezayı 6 bin 800 liraya indirdi. Sanık Özbiner, cezaya itiraz etti.

Mahkeme bu kez indirim uygulamadı

Kanun gereği, basit yargılamada verilen karara herhangi bir itiraz durumunda yargılamanın duruşma açılarak yapılması gerektiğinden dava yeniden görüldü. Özbiner'in karar duruşmasına katılmadığı davada mahkeme savcısı, mütalaasında sanığın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından cezalanmasına, eylemin sağlık çalışanına karşı yapılmasından dolayı da sağlık hizmetleri temel kanunu kapsamında verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını talep etti. Mahkeme, Özbiner'i 'hakaret' suçundan 9 bin 100 lira, 'tehdit' suçundan 4 bin 500 lira olmak üzere toplam 13 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'basit yargılama usulü' kapsamında verilen 4'e 1'lik indirimi de uygulamadı. 

Anahtar Kelimeler:

dr lutfi tiyekli sabim kahramanmaras tehdit sabim

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People
1
1) umutsuz hekim (hekim)
02.03.2022 15:29:01
Bu göstermelik cezalar hekimlerin eylemi öncesi göz boyama olmasın?
Herkesin bildiği gibi şiddet mağduru sağlık emekçileri adaleti TWİTER 'da arıyorlar.
People
0
2) Drkimbu (Uzman doktor )
02.03.2022 14:55:23
Savci beyi tebrik ediyorum.eline saglik.olmasi gereken cezayı vermiş.
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