SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorun bozuk bilgisayar isyanı: Hastaları şikayet için başhekime yönlendirdim
Yaşadığı bilgisayar sıkıntısına ilişkin son çare olarak hastalarla birlikte hastane önüne gelen ve gazetecilere açıklama yapan doktor, "Flaş disk bile sokamıyorum. İnternetim çalışmıyor, çalışmadığı için hastane sistemine giremiyorum, hasta bilgilerini göremiyorum" diyerek sitem etti. Doktorun bu açıklamalarına hastalardan da destek geldi.
Doktorun bozuk bilgisayar isyanı: Hastaları şikayet için başhekime yönlendirdim
07 Ağustos 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tıbbi Genetik Bölümü Uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Tarkan Kalkan'ın, iddiasına göre, yaklaşık bir aydır poliklinikteki bilgisayarında bazı teknik sorunlar yaşanmaya başladı. Sorunların artmasının ardından bilgisayardan ne internete girebilen ne de hastalarına ait dosyalarını inceleyemeyen Kalkan, bu yüzden hastalarla da sorun yaşamaya başladı. Kalkan, durumu teknik birime bildirmesinin ardından yapılan tüm çalışmalar bilgisayarı eski durumuna getirmeyince isyan bayrağını çekti. Yaşadığı bilgisayar sıkıntısına ilişkin gazetecilere açıklama yapmak için hastalarla birlikte hastaneden çıkan Kalkan, hastane önünde açıklama yaptı.

"Çatıyı deldiler, kablo indirdiler yine çözemediler"

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden hastalarının olduğunu dile getiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Bölümü Uz. Dr. Tarkan Kalkan, poliklinikteki bilgisayarın yaklaşık bir aydır sorunlu olduğunu ve bu yüzden hastalarıyla arasında sorunlar çıktığını ifade etti. Kalkan, "Bir ay önce yazı yazdım. Geçen hafta Cuma günü yapacağız diye söz verdiler. Dün tam hastaların yoğun olduğu 13.30'da geldiler. Çatıyı deldiler, oradan aşağıya kablo indirdiler yine çözemediler ve bu yüzden hastalarla kavga çıktı. Arkasından akşam yapacağız diye söz verdiler. Benim bilgisayarım akşam gitti, sabah tekrar geldi. Fakat yine çalışmıyor. Tekrar aradım, bakın benim bilgisayarım çalışmıyor deyince bir sürü bahaneler söylediler. Oradaki ilgili kişi telefonu yüzüme kapattı. Hastaları şikayet için başhekime yönlendirdim" dedi.

Virüs varmış

Daha sonra bilgisayarı hakkında kendisine tekrar dönüş yapıldığını aktaran Kalkan, "Bana söylenen en son bilgisayarıma virüs bulaştığı. İyi de bir gece önce bu bilgisayar size gitti. O bilgisayarda virüs olsaydı temizlemeniz lazımdı. İnternetim çalışmıyor, çalışmadığı için hastane sistemine giremiyorum, hasta bilgilerini göremiyorum. Hastalarımın tüm dosyalarını da orada saklıyordum. Onları oradan takip ediyordum. Gelen kişiler art niyetli, onları da silmişler. Şu anda benim 3 yıllık hastalarla ilgili sakladığım verileri gitti. Bunların içerisinde raporlar ve önemli veriler de var" diye konuştu.

"Flaş disk bile sokamıyorum"

Bilgisayara flaş disk sokulmasının yasak olduğu söyleniyor ama ben raporları evde yazmak durumundayım. Burada anca hastalara bakabiliyorum, günlük rutinimi yapıyorum. Akşam da flaş diske kaydedip, ardından bir gün sonrası gelen hastalara flaş diskten raporunu veriyorum. Şu anda bilgisayara flaş disk bile sokamıyorum. Bir ay önce bu bilgisayara ne olduysa bozuldu. Bunlar bana zarar mı verecek? Evet verecek. Hastalar da uyardılar ama bu sistem böyle yürümez" ifadelerini kullandı.

"Bu adamcağıza kızdık ama bir baktık suçu yokmuş"
Dr. Kalkan'a hastalardan da destek geldi. Kanser hastası Nazife Kurt tedavisinin bittiğini ancak testler yaptırması gerektiğini ifade ederek, "Testler yaptırılması lazım ve bir aydır bunları yaptıramıyorum. Benim genetik testim yapılacak ki, benim ailemdeki insanlara aşılama yapılacak. Bu kadar büyük bir hastanede böyle bir şey çok saçma geliyor. Ben umursanmıyorum zannettim, bu adamcağıza kızdık ama bir baktık onun suçu yokmuş" diye konuştu.

Açıklamaların ardından doktor ve hastalar hastaneye girerek polikliniğe geçti.

Anahtar Kelimeler:

antalya egitim ve arastirma hastanesi uz dr tarkan kalkan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
araştırma kahve ve uyku çay ve uyku kahve uykuyu kaçırı mı saglikta siddet antalya egitim ve arastirma hastanesi uz. dr. tarkan kalkan
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.