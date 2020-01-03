Doktorun burnunu kırmıştı, ilk celsede tahliye oldu!

İSTANBUL- Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesinde 3 Ocak 2020’de doktor Burak Altunpak’a kafa atarak burnunu kıran Fırat Yetkin hakim karşısına çıktı. Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Fırat Yetkin ile müşteki Burak Altunpak hazır bulundu. Mahkeme kimlik tespitinin ardından sanık Yetkin’e savunma yapması için söz verdi.

Sanık savunmasında özel bir hastanede muayene olduğunu ve kendisinde kanser riski taşıyan siğiller ortaya çıktığını açıkladı. Kendisine hemen ameliyat olması gerektiğinin söylendiğini ifade eden sanık, “Bunun üzerine müştekinin görev yaptığı hastanede Alperen Yahya Gümüşoülu isimli doktordan randevu alarak muayene oldum. Olay günü de sonuçlarımı göstermek için gitmiştim. Dışarıdaki bir hasta sonuçlara saat 13.00’da bakılacağını söyledi. Ancak Beylikdüzü’nde işim olduğundan içerideki hasta çıkınca odaya girdim. Sonuçlarıma bakıp ameliyat olup olmamam gerektiğini söylemesini istedim” dedi.

Bakan Koca "Davanın yakın takipçisi olacağım" demişti

Dr. Altunpark'ı darp eden sanık tahliye olurken olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ocak günü sosyal medya hesabından Dr. Altunpark'a geçmiş olsun diyerek davanın yakın takipçisi olacağını söylemişti.

Olay nasıl gerçekleşti?

Sanık, doktor Altunpak’ın kendisine ‘çık çık’ dediğini aktararak, “İnsan gibi konuşması gerektiğini, karşısında insan olduğunu söyledim. O da ‘kavga mı çıkarmak istiyorsun?’ dedi. Bunun üzerine kapıyı sert bir şekilde kapatarak çıktım. Merdivenlerdeyken müşteki arkamdan geldi ya ‘gel lan buraya’ ya da ‘sen gelsene’ gibi bir şeyler söyledi. Müşteki kolumdan tutunca ani bir refleks ile endişelenip kafa attım” şeklinde savunma yaptı.

“Kamu vicdanı beni tutuklattırdı insanlık vicdanının tahliye edeceğine inanıyorum”

Sanık Yetkin olaydan sonra doktora yardımcı olmak istediğini ama insanların etrafına toplandığını da savunmasına ekleyerek, “2 çocuk sahibiyim. İçeride olmama arkadaşlarım dahil herkes şaşırmaktadır. Karşı taraftan özür diliyorum. Kamu vicdanının beni tutuklattırdığını ama insanlık vicdanının tahliye edeceğine inanıyorum” dedi.

“Yargıya müdahale edilerek yargı bağımsızlığını kaybetmiştir”

Sanık avukatı ise olaya ilişkin sadece müvekkili lehine görüntülerin basında yer bulduğunu belirterek “Müvekkilim medyada ayı, hayvan, maganda gibi manşetlerle anılmıştır. Olay medyaya yansıtıldığı için üstten alta kadar yargıya müdahale edilerek yargı bağımsızlığını kaybetmiştir” dedi.

“Bakacağın 2 kağıt parçası değil mi bakıp bir şeyler söyleyeceksin”

Müşteki Burak Altunpak ise, olay günü sadece randevulu hastalara baktığını ve bu hastaların sayısının çok olduğunu söyleyerek, “Öğleden sonra 13.00’da gelmesini söyledim. Kendisi uzaktan geldiğini söyledi. İşlerini halletmesini, randevusu olmadığı halde pazartesi gelirse bakabileceğimi söyledim. Bunun üzerine ‘bakacağın 2 kağıt parçası değil mi bakıp bir şeyler söyleyeceksin’ dedi. Ben de düzgün konuşmasını söyledim. Beni tahrik etmeye çalıştı. Ben de bunun üzerine kavga mı çıkarmak istiyorsun” dedim şeklinde beyanda bulundu.

“Hayır sen kavga çıkarmak istiyorsun belli”

Müşteki Altunpak sanığa “Hayır sen kavga çıkarmak istiyorsun belli” dediğini söyleyerek, “Kendisi bana ‘kavga istiyorsan gel o zaman buraya’ dedi. Kapının önünde dikiliyordu. Ben de oraya gelemeyeceğimi, kendisinin buraya gelmesi gerektiğini söyledim. Bunun üzerine küfür etti. Sonra kapıyı çekip çıktı. İçerideki hastanın işlemleri bittikten sonra beyaz kod tutmak için sekreter bankosuna gittim. Bu arada şahsı gördüm ‘gelir misin bir güvenliğe gidelim’ dedim. O esnada sanık bana kafa attı. Sanığın söylediği gibi kolunu tutmadım. Sadece koluna dokundum. Sanığın kafa atmasıyla burnum kanadı ve ağrıyla gözümü açamadım” dedi.

“Endişeliyim”

Olay nedeniyle hastaneye gidip görevini yapmak istemediğini de söyleyen Burak Altunpak, “Sanığın annesi olduğunu söyleyen kişi bana 3 gün önce mesaj attı. İletişim bilgilerimi ve ev adresimi bilmektedirler. Bu nedenle endişeliyim ve sanıktan şikayetçiyim” şeklinde konuştu. Mahkeme tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı.

Sanığın tahliyesine karar verildi

Hakim sanık Fırat Yetkin’in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak imza ve yurt dışı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, müşteki doktorun yüzündeki izin sabit iz niteliğinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.