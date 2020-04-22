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Doktorun çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu
Van'da korona virüs hastalarıyla ilgilenen Doktor Ahmet Özcan Aktepe'nin, eve döndüğünde kendisine sarılmak için koşa koşa gelen çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu
Doktorun çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu
22 Nisan 2020 11:34 - İHA
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Van'da korona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, riski ailelerine taşımamak için bir süredir evlerine gidemiyor. Pandemi hastanesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında görevli Doktor Ahmet Özcan Aktepe de kayınpederi, kayınvalidesi, eşi ve çocuğunun sağlığı için yaklaşık bir aydır onlardan ayrı yaşıyor.

Duygu dolu anlar

Uzun süredir çocuğunu göremeyen Doktor Aktepe, çocuğunu görmek için sürpriz yaptı. Ancak tedbir amacıyla çocuğunu sadece kapıda gören baba, sarılmak için kendisine doğru gelen ve heyecanlanan çocuğuna sarılamadı. O anların görüntüsü yürek burktu. Duygu dolu anların görüldüğü video büyük ilgi toplarken, kahraman sağlık çalışanlarının yaşadığı zor süreci de bir kez daha ortaya koydu.

İHA muhabirine konuşan Dr. Ahmet Özcan Aktepe'nin eşi Sevda Aktepe, korona virüs dolayısıyla eşiyle tedbir amaçlı ayrı evlerde yaşadıklarını belirtti. Çocuğunun babasıyla buluştuğu görüntülerden dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Aktepe, "Ben ailemle birlikte kalıyorum. Eşim ise evimizde kalıyor. Bu sürede sadece telefonda görüntülü bir konuşma gerçekleştirdik. Oğlum babasını çok özledi. Eşim de sürpriz yapıp annemlere gelmiş. Oğlum da babasını görünce çok heyecanlanmış. Sarılmak istemiş ama hem eşim hem de ailem çocuğun anlayabileceği dilden anlatmış. Bu durum bizi üzüyor" dedi.

"Herkesten fedakarlık bekliyoruz"

Vatandaşları salgın süresince evde kalmaları konusunda uyaran Aktepe, "Biz bu kadar fedakarlık yaparken herkesin de bu şekilde fedakarlık yapmasını bekliyoruz. Lütfen bu virüs geçene kadar herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

ahmet ozcan aktepe korona virus saglik calisanlari

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