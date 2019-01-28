Doktorun 'değişim paylaşımı' binlerce beğeni aldı: 'Her şeyi yoluna koyarsınız'

Dr. Kerem Çolakoğlu'nun yaptığı paylaşım en azimli değişim fotoğrafı olarak sosyal medyada binlerce aldı.

Çolakoğlu 12 yaşında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Kliniği'nde tedavi gördüğü ve hekimlik hayallerinin başladığı anlarını takipçileri ile paylaştı. O yaşında aldığı ağır tedavi ile sağlığına kavuşan Çolakoğlu yıllar sonra 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Çolakoğlu mecburi hizmet için Van'ın Özalp ilçesindeki bir devlet hastanesinde görevlendirildi.

Henüz 12 yaşındayken tanıştığı hekimlerin mücadelesini 27 yaşında birebir yaşayan bir doktor artık o. Değişim fotoğraflarının paylaşıldığı akımda kendi değişimini paylaşan Çolakoğlu azmi, hayata bakışı ve yaşadıkları ile binlerce kişinin beğenisini topladı.

Dr. Kerem Çolakoğlu'nun o paylaşımı:

"Değişim fotoğraflarının popüler olduğu bir haftada ben de bir değişim fotoğrafı paylaşayım istedim benim ki 10 değil 15 yıllık :)

Maskenin kattığı anlam yıllar içinde değişti tabiki benim için; 2 maskeli Kerem var ama içerik ve rol olarak tamamen birbirinden farklı. İlaçlardan dolayı dökülen saçlarım fırça gibi çıktı, tontiş yanaklarım normal haline geldi hastaydım doktor oldum artık. Şimdilerde sadece yaşlılık ve stresten dökülen saçlarım mevcut :) Hastanede 12 yaşında yatarken kısacası hastayken; doktor olmaya karar vermiştim ilk olarak. Bana karşı verilen emekler beni bu mesleği yapmam için tetiklemişti ki şükürler olsun mesleğimizi elimize alabildik ve aktif olarak çalışıyoruz. Bu yolda bugün eskiden ilaç aldığım servisimi, hatta hasta yatağımı, değişmeyen çalışanları, canım kadar sevdiğim hocalarımı, hemşire ablalarımı, gönüllü anneleri gördüm ve o günler gözümün önünde canlandı ve duygu dolu bir gün geçirdim. Ben bu servise elimi kolumu sallaya sallaya gelmiştim. Hasta olduğumdan habersiz hadi yapın iğnemi gideyim bir an önce, evde atari oynayacağım kardeşimle psikolojisi vardı. Çapa onkolojiye giriş o giriş sonrasında 8 ay aralıksız çok ağır bir tedavi aldım. Çıkarken de servisten elimi kolumu sallaya sallaya çıktım ama ve çıkış o çıkış daha yolumuz düşmedi hasta olarak Allah'tan. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil ve canınızı sıkmaya gerek yok. Herşeyi yoluna koyarsınız, koyuluyor ve koyulacak da...Canlı kanlı örneği karşınızda, iyi günler hepinize :) Hasta kardeşlerimize destek vermek isterseniz her zaman ulaşabilirsiniz :)"