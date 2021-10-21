Mersin'de hakkında tutanak tuttuğu gerekçesiyle meslektaşını pompalı tüfekle öldüren Dr. H. Ç.'nin, daha önce görev yaptığı sağlık merkezlerinde de vukuatlı olduğu ortaya çıktı.

Dr. Ç.'nin, kısa bir süre önce Toroslar ilçesindeki bir sağlık merkezinde disiplinsiz davranışları nedeniyle olayın yaşadığı merkeze gönderildiği, orada da görev yapan hemşirenin üzerine kaynar su döktüğü iddia edildi.

Doktor cinayetine sosyal medya tepki yağarken, Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, “Olay önceden görmezden gelinmiş ve gerekli denetim ve ceza uygulanmamış” dedi.

Sosyal medyada gündem oldu

Mersin'de yaşanan olaydan sosyal medyanın da gündemine düştü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda katil zanlısı Dr. H. Ç.'nin, görev yaptığı sağlık merkezlerindeki yaşadığı olaylara dikkat çekilerek, “cinayet resmen geliyorum demiş' ifadeleri kullanıldı.

“Daha önce de sorunlar yaşamış"

Yaşanan olayı değerlendiren Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, cinayeti işleyen doktorun Toroslar ilçesinde görevliyken meslektaşlarıyla tartışıp sorunlar yaşadığını, bunun üzerine olayın yaşandığı Mezitli güçlendirilmiş göçmen sağlığı Merkezi'ne gönderildiğini de dile getirerek, “Toroslardan Mezitli'ye göndermek ödüllendirilmektir. Bir anlamda ve göz göre göre cinayete yol açmaktır” diye konuştu.

“Doktorlar ticari rekabet içinde"

Yaşanan bu olayda bir doktorun ölmesi kadar zanlının da doktor olmasının ciddi bir sıkıntı olduğunun altını çizen Dr. Antmen, 2002 yılında başlatılan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkta sıkıntıların had safhaya geldiğinin altını çizdi. Antmen, şöyle konuştu:

“Örneğin aile hekimliği getirdiler. Doktorun doktorla ticari olarak rekabet ettiği bir uygulama. Bugün sadece Mersin'de 20-30 aile sağlık merkezinde doktorlar birbirleriyle konuşmuyorlar ve kavgalı, psikolojik şiddetin olduğu bir ortam yaşıyoruz.”

“Doktorun doktoru vurduğu cinayetleri daha çok göreceğiz"

Sağlıkta dönüşümün ilk başladığı yıllarda hükümetin vatandaşlara doktorları paragöz olarak göstererek, hekimle vatandaşın arasını açmaya çalıştığını da dile getiren Dr. Antmen, şöyle dedi:

“Ama bu sağlıkta ticarileşme ve rekabet yakında hekimlerin birbirini vurmasını getireceğini 2005 yılında basına demeç vererek söyledim. Bunun önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı'nın kamusal bir sağlık hizmete geçmesi gerekir.

Sağlık bakanlığı bir önlem almazsa şundan eminim; doktor cinayetleri devam edecek, hatta doktorun doktoru vurduğu cinayetleri daha çok göreceğiz maalesef.”

Mahkemeye çıkartıldı

Bu arada kendisi hakkında tutanak tuttuğu iddiasıyla mesai arkadaşı Dr. A. D.'yi pompalı tüfekle vurarak ölümüne neden olan ve yapılan sorgulamada suçunu itiraf ettiği belirtilen Dr. H.Ç., sabah erken saatlerde polisin yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkartıldı. Olayda yaşamını yitiren Dr. A. D.'nin ise cuma günü Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.