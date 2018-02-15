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Doktorun, hasta odasının banyosunda traş olduğu iddia edildi
İstanbul’da bir hastanede tedavi gören iki kız kardeşin kaldığı odaya giren doktor, banyo yapıp sakal tıraşı oldu. Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.
Doktorun, hasta odasının banyosunda traş olduğu iddia edildi
15 Şubat 2018 -
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Showhaber'in haberine göre, İstanbul’da iki kız kardeş hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında ise karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı.

KIZLARIN ODASINA GİRDİ

Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp, tıraş oldu. Sağlık kurumunun yönetime tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya ‘skandal’ diyerek tepki gösterdi.

 

 

“BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Güvenliklerle kavga eden baba, “Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.

Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.  
 

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guncel

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People
3
1) aydin sinal (hekim)
15.02.2018 15:07:25
yorumlarda doktoru hakli bulan yorumsever yorumcu meslektaslarim,belki bir gün sizinde kizinizin yattigi odaya gelip trasolan dus olan bir doktor bey olur insallah,o zaman reaksiyonunuzu görmek isterim,yahutta günün birinde komsu delikanli kiziniz yalniz evdeyken kapiyi calip "bizim sofben yanmiyor sizde dus yapabilirmiyim" der.
meslektasi korumak artik futbol takimi fanatikligine dönüstü"sike var ama sahaya yansimamis" dus almis ama taciz yok
People
9
2) hasan (dr)
15.02.2018 14:24:24
Hekim kızlara bir zarar vermemiş. Muhtemelen tıraş olacağı bir oda olmadığından hastaya ait bir odada tıraş olmuş, üzerindeki kan ve diğer atıkları temizlemiş. Maalesef hastanelerde hasta odaları son derece lüks iken hekimlerin tıraş olacağı bir yer bulmak zor. Bu durumu abartmanın bir anlamı da yok.
People
15
3) medimagazin (okur)
15.02.2018 11:33:15
Bu tip kopyala yapıştır haberleri diğer internet haber sitelerinden de takip edebiliyoruz. Bence Medimagazin' in bir farkı olmalı örneğin bu olayda hekime ulaşıp onun beyanını habere koymalı.
People
9
4) Doktor Aslan (Kardiyoloji uzmanı)
15.02.2018 11:09:22
Aslında doktor mantıklı bir çözüm bulmuş. Doktor dinlenme odası yoksa odasinda tuvalet banyo yoksa ve nöbette bunlara ihtiyaci varsa nasil karşılayacak mantıklı bir çözüm olmuş. Ben kardiyoloji uzmanıyım. Hastanede 24 saat nobet tutuyoruz ve nöbet odamız yok. Bırak banyoyu tuvalet bulamıyoruz ihtiyacımızı giderecek. Anjiografi yaptiktan sonra mutlaka banyo onerilir biz onu hic bulamiyoruz radyasyon uzerimize yapisa yapisa nobeti geciriyoruz. İhtiyaclarimizi gideremiyoruz. İyi fikir aslında bu hic aklıma gelmedi. Doktorları bu hale getirenler çözüm üreteceği yerde doktora sorusturma açıyor. Yaziklar olsun.
People
7
5) A (İ)
15.02.2018 10:42:15
Mu ha ha ha!! Hala gülüyorum yahu. 20 yıllık doktorum, böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum. Ya kızlar doktor koca bulmak için yatmış, ya doktor acil sıkıştı, ilk bulduğu tuvalete kendini attı, ya da doktorun psikolojisi o biçim olmuş.
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