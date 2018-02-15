Doktorun, hasta odasının banyosunda traş olduğu iddia edildi

Showhaber'in haberine göre, İstanbul’da iki kız kardeş hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında ise karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı.

KIZLARIN ODASINA GİRDİ

Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp, tıraş oldu. Sağlık kurumunun yönetime tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya ‘skandal’ diyerek tepki gösterdi.

“BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Güvenliklerle kavga eden baba, “Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.

Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.

