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Doktorun hastaların odasında duş aldığı iddiasına inceleme başlatıldı
İstanbul Sağlık Müdürlüğü: - "Olayın vuku bulduğu yerin kamera kayıtları izlenmiş olup, konuya yönelik inceleme başlatılmıştır"
15 Şubat 2018 -
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İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, doktorun hastaların odasında duş aldığı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Medyada 14.2.2018 tarihinde yer alan 'Doktor Kızlarımın Odasında Nasıl Duş Alır' başlıklı haberler üzerine hastane başhekimliğince; olayın vuku bulduğu yerin kamera kayıtları izlenmiş olup, konuya yönelik Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur." denildi.

Anahtar Kelimeler:

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