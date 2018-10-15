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Doktorun hemşireyi darp ettiği iddiası ile soruşturma başlatıldı: 'Tokat attı'
Çanakkale'deki bir aile sağlığı merkezinde hemşireyi darbettiği iddia edilen doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Doktorun hemşireyi darp ettiği iddiası ile soruşturma başlatıldı: 'Tokat attı'
15 Ekim 2018 - AA
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İddiaya göre, geçen hafta cuma günü Barbaros Mahallesi Hasan Sever Sokak'ta bulunan 100. Yıl Aile Sağlığı Merkezi Sevim Bayar Sağlık Hizmet Binası'nda görevli Uzm. Dr. E.N.O. ile aynı merkezde hemşire olarak çalışan Emel Savaşcı Yıldız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
E.N.O, tartışma sırasında Yıldız'a tokat attı.
Hemşire Yıldız, darp raporu alarak başvurduğu polis merkezinde doktordan şikayetçi oldu. 
İl Sağlık Müdürlüğü ise olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
 

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hemsire doktor darp canakkale

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