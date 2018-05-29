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Doktorun kovduğu öğrencilere rektör sahip çıktı
Zehirlendikleri öğrenilen ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden Fatih Adnan Öztürk ve Eren Karayaka ilk müdahalenin ardından evlerine döndü. Şikayetlerinin sürmesi üzerine getirildikleri hastanede görevli doktor B.A., "Sizinle uğraşamam defolun gidin" dedi. Yere yığılan gençlerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılınca rektör devreye girdi
Doktorun kovduğu öğrencilere rektör sahip çıktı
29 Mayıs 2018 -
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Kusma ve ishal şikayetleri ile 21 Mayıs günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden Hukuk Fakültesi öğrencisi Fatih Adnan Öztürk ve ev arkadaşı Radyo Sinema Televizyon bölümü öğrencisi Eren Karayaka ilk müdahalenin ardından evlerine döndü. 2 arkadaş yarım saat içinde 3 kez daha kusunca arkadaşları tarafından tekrar hastaneye getirildi. İddiaya göre acil serviste görevli doktor yapabileceği bir şey olmadığını söyleyip gençleri hastaneden çıkardı. Şikayetlerinin sürmesi üzerine üçüncü kez getirildikleri hastanede görevli doktor B.A., "Sizinle uğraşamam defolun gidin" dedi. Çıkışta çimlere yığılan 2 gencin fotoğraflarını arkadaşları sosyal medyadan paylaştı.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samanacı'nın haberine göre olayı gören Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilere "Hastaneye gidin sizinle ilgilenecekler" dedi. Öğrencilerin sahurda yedikleri yumurtadan zehirlendikleri öğrenildi. 2 öğrenci, acil servis doktorunu üniversite yönetimine şikayet etti.

 

Anahtar Kelimeler:

mustafa sahin selcuk universitesi

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People
9
1) Zafer (Doktor)
29.05.2018 11:38:12
Bi sağlık portalına yakışmayacak seviyesiz kötü bi haber. Diğer kelebek köşelerindeki saçma haberlerden ne farkınız var ki. Genç çocuklar basit bi gastroenterit. Çocuklar olayı büyptmüş rektör olaya el atmış. Bu kadar. Olayı bilmeden araştırmadan neden haber yapıp doktora olan düşmanlığı arttırursınız
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