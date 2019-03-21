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Doktorun omzunu kıran hasta yakını tutuklandı
Konya'da çocuğunu muayene için götürdüğü hastanede tartıştığı doktoru darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.
Doktorun omzunu kıran hasta yakını tutuklandı
21 Mart 2019 - AA
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İddiaya göre, çocuğunu muayene ettirmek için Beyhekim Devlet Hastanesi polikliniğine getiren Fatih B, burada çocuğuyla ilgilenilmediğini öne sürerek Op. Dr. Ali İhsan Tuğrul'u (36) darbetti.

Tuğrul'un omzunda kırık meydana geldi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe yaralama suçundan tutuklandı.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Tuğrul'u tedavi gördüğü aynı hastanede ziyaret etti.

Darbedilen Tuğrul'a geçmiş olsun dileklerini ileten Koç, "Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik, her ne sebeple olursa olsun uygulanan şiddeti insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Doktor arkadaşımıza ve sağlık camiamıza geçmiş olsun diyor, bu vahim olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet doktora saldiri ali ihsan tugrul

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People
1
1) Ersin (Dr)
21.03.2019 13:41:06
Cezaları arttırmazsak bu soyu sıkıntılılardan daha çok çıkar
People
2
2) RADYOLOG (uzman doktor)
21.03.2019 13:40:31
Meslektaşımıza çok büyük geçmiş olsun.
People
3
3) sağlıkta (şiddet)
21.03.2019 12:21:59
Bıktık usandık artık. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu işin hakkından nasıl gelinecek ? Kol kırılmasa yine serbest bırakılırdı, yani doktor mutlaka fiziki ve kalıcı bir hasar görecek, ölüm dahil. Yoksa sayılmıyor. Maganda buradan da mesajı alıyor. Yani diyor hafifçe hırpalarsam, itiş kakış oldu derim, bişey yapmazlar !
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