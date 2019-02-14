Doktorun sörf tutkusu sosyal medyaya damga vurdu

Kentte bir süredir yoğun sağanak nedeniyle sel sularının kapladığı ovada, etkili rüzgarı da fırsat bilen matematik öğretmeni Umut Yeşilkılıç ve doktor Ali Uluç sörf yapmaya karar verdi.

Sörf tahtalarını suya bırakan ikili, Amik Ovası'nda etkili olan rüzgar sayesinde, adrenalin dozu yüksek dakikalar yaşadı.

İkilinin sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri ilgi gördü.