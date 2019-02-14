Doktorun sörf tutkusu sosyal medyaya damga vurdu

Kentte bir süredir yoğun sağanak nedeniyle sel sularının kapladığı ovada, etkili rüzgarı da fırsat bilen matematik öğretmeni Umut Yeşilkılıç ve doktor Ali Uluç sörf yapmaya karar verdi.
Sörf tahtalarını suya bırakan ikili, Amik Ovası'nda etkili olan rüzgar sayesinde, adrenalin dozu yüksek dakikalar yaşadı.
İkilinin sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri ilgi gördü.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|13/02-16/02
|2. Minimal invaziv Jinekoloji Cerrahi Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|14/02-17/02
|3.Koru Gebelik Lohusalık ve Doğum Kongresi
|KADIN...
|BOLU
|14/02-17/02
|Uluslar arası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi
|NÖROLOJİ
|ANKA
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA