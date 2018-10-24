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Doktorun suni tenefüsü hastanede sonuçlandı: Zehir doktora da bulaştı
Zehirlenen köpeğine suni teneffüs yapan doktor ağzına bulaşan zehir yüzünden fenalaştı
Doktorun suni tenefüsü hastanede sonuçlandı: Zehir doktora da bulaştı
24 Ekim 2018 - NTV
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Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Çağlar Doğrul'un köpeği Poyraz yolda bulduğu poşetteki kemikleri yedikten sonra fenalaştı. Durumu anlayan Dr. Çağlar Doğrul zehirlenen köpeğinin can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı. Poyraz isimli köpeğine müdahalesi sonuçsuz kalan Dr. Doğrul ağzına bulaşan zehirin etkisi ile çarpıntı ve bulantı yaşadı. 

NTV'nin haberine göre Dr. Doğrul Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Doktorun köpeği Poyraz kurtarılamazken, doktorun durumunun iyi olduğu bildirildi. 

 

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drcaglar dogrul

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