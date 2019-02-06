Doktorun 'yüzüne çarpılan kapıya' 2 bin Tl para 1 yıl 8 ay hapis cezası!

Olay 2017 yılı Ağustos ayında Gazi Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre; annesini tedavi ettirmek için psikiyatri polikliniğine giden A,K. (28), uzman doktor Serap Orhan’nın (45) odasına girdi. Burada iddialara göre A.K., annesine bakmadığı kadın doktoru odaya kilitleyerek darp etti.

Sözcü'de yer alan İsmail Akduman'ın haberine göre, Serap Orhan’nın şikayeti üzerine yakalanan genç adam, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak cumhuriyet savcısının itirazı üzerine bir kez daha mahkemeye çıkartılan A.K.; kamu görevlisini silahlı kasten yaralama, cebir tehdit ve hile kullanarak hürriyetten yoksun bırakma suçlarından tutuklandı. 2 hafta cezaevinde kalan A.K., ilk duruşmada tahliye edilirken hakkında Samsun 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

“DARP ETMEDİM KAPI YÜZÜNE ÇARPTI”

A.K. mahkemedeki savunmasında olayın bir kaza olduğunu savundu. Annesinin psikolojik sorunları olduğunu ve intihar eğilimi bulunduğunu anlatan A.K. olayla ilgili olarak şöyle konuştu; “Olay günü annem rahatsızlandı. Acile gittik. Sakinleştirici iğne yaptılar. Ama annem iyi olmadığını ve doktoru olan Serap Orhan’a görünmek istedi. Odasına gittik. Bize daha önceden randevu almadan gelebileceğimizi söyleyen doktor hanım, öğleden sonra gelmemizi söyledi. Başhekim yardımcısına giderek durumu anlattım. O doktor hanımla görüştü ama yapacak bir şey olmadığını söyledi. Alt kata gidince annem fenalaştı ağzından kan gelerek baygınlık geçirdi. Telaşla tekrar doktor hanımın odasına gittim. İçerideki hastalar çıkınca içeriye girdim ve doktora annemin durumunu anlatıp yardım istedim. Bana dışarıda konuşalım deyince ben de çıktım. Ancak arkamdan gelmediğini ve kapının kapatıldığını görünce tekrar içeriye girmek istedim. Kapıyı açtım. Bu sırada doktor hanım kapının arkasındaymış ve yüzüne çarpmış”

KAPIYI SİLAH OLARAK KULLANDI

Mahkemede ifade veren uzman Dr. Serap Orhan ise olayın yaşandığı gün çok yoğun bir gün olduğunu söyleyerek, sanıkla odada mücadele ettiğini ileri sürdü.

İfadesinde sanığı tanımadığını belirten doktor Serap Orhan, sanık ve annesinin randevusu olmadığını ve bekleyen hastalar olduğunu belirterek, “Öğleden sonra gelmelerini söyledim. Onlar gidince başhekim yardımcısı arayarak hastanın durumunun acilleştiğini söyledi. Ben de acile ya da gerekirse Ruh Sağlığı Hastanesi’ne gidebileceklerini söyledim. 5-10 dakika sonra sanık odama geldi. İçeriye girip kapıyı kilitledi ve ‘Neden anneme bakmıyorsun?’ diye bağırmaya başladı. Ben kapıyı açmasını söyledim. Açmak için onunla mücadele etmeye başladım. Ben kilidi açınca, sanık kapının bana çarpacağını bilerek hızlıca açtı. Sanık dışarı çıkınca ben de kapıyı kilitledim. Kapıyı silah olarak kullandığını düşünüyorum” dedi.

MAHKEME KAPIYI SİLAH SAYDI, CEZA VERDİ

Mahkeme, sanığın kadın doktoru silahla kasten yaralama suçundan 2 bin 240 TL para cezasına, kamera kayıtlara göre 13 saniye odada kaldığı ve kapıyı kilitlediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından her iki suçtan alınan cezalar erteledi.

AVUKAT: BİNA VE EKLENTİLERİ SİLAH SAYILAMAZ

Sanığın avukatı Yasemin Küçük, mahkemenin verdiği karara itiraz ettiklerini belirterek Yargıtay kararlarında bina ve eklentilerinin silah sayılmadığına dair örnek kararlar olduğunu söyledi. Kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Küçük, “Yargıtay kararlarına rağmen mahkeme kapıyı silah sayıp müvekkilime ceza verdi. Ayrıca kamera kayıtlarında müvekkilin dışarıya çıkıp tekrar içeriye girmek istediği sırada kapıyı açıyor. Bu sırada kapı, hemen arkasında olan doktora çarpıyor. 13 saniye içeride kalan müvekkilim nasıl bir cebir ve hile kullanmış olabilir ve nasıl hürriyetten yoksun bırakmış olabilir, yaşanan olayların tümü kamera kayıtlarında mevcuttur ki hiçbir cebir, tehdit, hile yoktur” diye konuştu. Avukat Küçük, davayı Samsun İstinaf Mahkemesi’ne taşıdıklarını söyledi.

