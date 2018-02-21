Doku büyümesini hızlandıran 'yaşayan bandaj' geliştirildi

Rusya merkezli Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi MISiS araştırmacıları, biyoçözünür fiberlerden yararlanarak yeni bir yara bandı icat etti. Tıbbi materyal, doku hücrelerinin büyümesini iki kat hızlandırarak zarar görmüş dokuların iyileşmesini kolaylaştıyor ve yanık vakaları izleri oluşumunun önüne geçiyor.

Tedavi süresi boyunca değiştirilmesi veya çıkarılması gerekmeyen materyal, çözülerek yok olması nedeniyle "yaşayan bandaj" olarak adlandırılıyor. Doktora öğrencisi Anton Manakhov liderliğindeki araştırma ekibi, "Applied Surface Science" isimli bilim dergisinde çalışmalarının detaylarını paylaştı. Medikal materyalin, kan plazması birleşenleri ve ince bir antibakteriyel kompozisyon filmi ile modifiye edilmiş polikaprolaktondan yapılmış nano elyaflar kullanılarak üretildiği kaydedildi. Asıl amacın hasar görmüş dokunun yenilenmesi ve iz oluşumunun önlenmesi olduğunu belirten araştırmacılar, kan plazmasının iyileştirici gücüne dikkat çekti.

ÇIKARILMASINA GEREK YOK

Kan plazmasının, trombosit oranını arttırarak yeniden doku oluşumunu sağlarken, antibakteriyel birleşenlerin ise iltihaplanmayı önlediği ifade edildi. Bu sayede, yara bölgesine uygulanan yara bandının, iyileşme süresini önemli ölçüde hızlandırdığı, yeni doku oluşumunu sağladığı ve yara oluşumunu engellediği bildirildi. Ayrıca, tedavi süresince yara bandının yenilenmesine veya çıkarılmasına gerek olmadığı belirtildi. Yara bandı değişimlerinin hastada ilave acıya neden olduğunu ifade eden araştırmacılar, biyoçözünür yara bandının yan etkisiz çözülerek yok olacağını kaydetti. Yeni buluşun yakın gelecekte yaşayan organizmalarda deneneceği belirtildi.